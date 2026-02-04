Омбудсмен: родителей убитого в Петербурге ребенка могут ограничить в правах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Родителей убитого ребенка из Санкт-Петербурга могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится в социально опасном положении, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге . По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе , сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области . Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет.

Как рассказала Митянина, многодетная семья ребенка находится "в социально опасном положении" и хорошо известна районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Отметив, что в отношении этой семьи уже предпринимались профилактические меры, детский омбудсмен не исключила, что они могли оказаться недостаточно эффективными, "учитывая зависимость родителей и нежелание родителей изменить образ жизни своей семьи".

При этом Митянина не стала говорить, кто из родителей находился "под влиянием психоактивных веществ".

"Поэтому сейчас, если еще раз при повторном рассмотрении ситуации станет понятно, что родители не справляются со своими обязанностями, не выполняют предписанное... при стойком нежелании в течение длительного времени, например, излечиться от зависимости, устроиться на работу, начать сопровождать своих детей на всем этапе образования, развития и так далее... то можно говорить об ограничении родительских прав", – сказала Митянина.

Она порекомендовала не спешить с выводами на эту тему с учетом трагической ситуации в семье.