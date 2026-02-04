В Петербурге проверят работу опеки и соцзащиты из-за убийства ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Прокуратура Петербурга проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с убийством 9-летнего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по результатам будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц уполномоченных органов по раннему выявлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.