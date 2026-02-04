Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 2027 года каждое рабочее место в Арктике и на Дальнем Востоке будет создавать до четырнадцати рабочих мест в смежных регионах. К такому выводу пришли ученые С 2027 года каждое рабочее место в Арктике и на Дальнем Востоке будет создавать до четырнадцати рабочих мест в смежных регионах. К такому выводу пришли ученые СПбПУ , которые создали модель, позволяющую прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике.

Как пояснили в вузе, данная модель показала, что в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий, причем в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за эти кадры.

"Мировой опыт реализации проектов на Севере свидетельствует о том, что одно рабочее место в Арктике способно создавать за счет внутриотраслевых технолитических цепочек до 14 рабочих мест в смежных отраслях промышленности, расположенных в других регионах государства", — отметил в беседе с РИА Новости профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

При этом он пояснил, что речь идет о стимулировании раскручивания восходящей спирали производственного, а впоследствии на его основе инвестиционного и потребительского спросов.

"Предварительные расчеты, сделанные по отдельным арктическим углеводородным проектам, свидетельствуют, что доход по "неуглеводородной" линии, возникающий за счет вовлечения промышленных предприятий в реализацию проектов, может в два раза превысить прямой доход от продажи нефти или газа с конкретного месторождения", — подчеркнул профессор.

Более того, ученый выразил мнение, что в контексте формирования с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, о котором заявил Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), регион может стать самой крупной свободной экономической зоной в мире.

Он напомнил, что сегодня только в Арктической зоне РФ насчитывается более 1000 инвестпроектов с общим объемом инвестиций, превышающим 35 триллионов рублей.

По его словам, арктический регион обеспечивает около 15% ВВП государства, а предприятия, входящие в состав АЗРФ продуцируют суммарно 25% российского экспорта. При этом, 90% российского газа добывается сегодня в Арктике.