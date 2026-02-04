Рейтинг@Mail.ru
Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/nauka-2071943690.html
Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий
Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий - РИА Новости, 04.02.2026
Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий
С 2027 года каждое рабочее место в Арктике и на Дальнем Востоке будет создавать до четырнадцати рабочих мест в смежных регионах. К такому выводу пришли ученые... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:00:00+03:00
2026-02-04T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
арктика
общество
экономика
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071945426_0:181:1557:1057_1920x0_80_0_0_60e47e7e08c4a1b59d2a2da3d433c0c3.jpg
https://ria.ru/20260126/arktika-2068746991.html
https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
https://ria.ru/20260128/nauka-2069904997.html
арктика
санкт-петербург
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071945426_0:0:1529:1147_1920x0_80_0_0_0afd1f48b950a6dec36305bf33637848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, арктика, общество, экономика, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, владимир путин, дальний восток, кем стать, социальный навигатор
Наука, Наука, Университетская наука, Арктика, Общество, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Владимир Путин, Дальний Восток, Кем стать, Социальный навигатор
Ученые подсчитали, что одно рабочее место в Арктике даст до 14 вакансий

РИА Новости: российские ученые просчитывают кадровый состав в Арктике

© Getty Images / westphaliaМужчина работает в Арктике
Мужчина работает в Арктике - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / westphalia
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С 2027 года каждое рабочее место в Арктике и на Дальнем Востоке будет создавать до четырнадцати рабочих мест в смежных регионах. К такому выводу пришли ученые СПбПУ, которые создали модель, позволяющую прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике.
Как пояснили в вузе, данная модель показала, что в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий, причем в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за эти кадры.
Лекция - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Российские вузы будут готовить "арктических космонавтов"
26 января, 09:00
"Мировой опыт реализации проектов на Севере свидетельствует о том, что одно рабочее место в Арктике способно создавать за счет внутриотраслевых технолитических цепочек до 14 рабочих мест в смежных отраслях промышленности, расположенных в других регионах государства", — отметил в беседе с РИА Новости профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), председатель Экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.
При этом он пояснил, что речь идет о стимулировании раскручивания восходящей спирали производственного, а впоследствии на его основе инвестиционного и потребительского спросов.
"Предварительные расчеты, сделанные по отдельным арктическим углеводородным проектам, свидетельствуют, что доход по "неуглеводородной" линии, возникающий за счет вовлечения промышленных предприятий в реализацию проектов, может в два раза превысить прямой доход от продажи нефти или газа с конкретного месторождения", — подчеркнул профессор.
ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
19 января, 07:00
Более того, ученый выразил мнение, что в контексте формирования с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике, о котором заявил Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), регион может стать самой крупной свободной экономической зоной в мире.
Он напомнил, что сегодня только в Арктической зоне РФ насчитывается более 1000 инвестпроектов с общим объемом инвестиций, превышающим 35 триллионов рублей.
По его словам, арктический регион обеспечивает около 15% ВВП государства, а предприятия, входящие в состав АЗРФ продуцируют суммарно 25% российского экспорта. При этом, 90% российского газа добывается сегодня в Арктике.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов
28 января, 09:00
"Кадровый суверенитет в Арктике — насущная необходимость для проведения эффективной ресурсной политики России. Для эффективной работы в регионе необходимы высококвалифицированные специалисты в различных отраслях, при этом понимающие особенности работы в суровом климате", — отметил он.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаАрктикаОбществоЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоВладимир ПутинДальний ВостокКем статьСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала