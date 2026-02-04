Погибшего на СВО Муслимова могут похоронить в родном поселке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, как ожидается, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана в четверг, сообщили РИА Новости в администрации поселка.