Погибшего на СВО Муслимова могут похоронить в родном поселке в Дагестане
Погибшего на СВО Муслимова могут похоронить в родном поселке в Дагестане - РИА Новости, 04.02.2026
Погибшего на СВО Муслимова могут похоронить в родном поселке в Дагестане
Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, как ожидается, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана в четверг, сообщили... РИА Новости, 04.02.2026
Погибшего на СВО Муслимова могут похоронить в родном поселке в Дагестане
