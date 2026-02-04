Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике
17:27 04.02.2026 (обновлено: 19:05 04.02.2026)
В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике
В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике появился в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сюда горожане несут цветы и детские игрушки, передает корреспондент РИА Новости.
Стихийный мемориал появился в гипермаркете на Таллинском шоссе в Петербурге. Сейчас в помещении гипермакета возле одного из выходов на столе лежат цветы, детские игрушки и свечи, а также стоит фотография мальчика.
Горожане продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.
Одна из девушек, которая принесла цветы, сказала РИА Новости, что узнала о случившемся из новостей и это потрясло ее.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика.
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
3 февраля, 19:10
 
