В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике появился в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сюда горожане несут цветы и детские игрушки, передает корреспондент РИА Новости.
Стихийный мемориал появился в гипермаркете на Таллинском шоссе в Петербурге. Сейчас в помещении гипермакета возле одного из выходов на столе лежат цветы, детские игрушки и свечи, а также стоит фотография мальчика.
Горожане продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.
Одна из девушек, которая принесла цветы, сказала РИА Новости, что узнала о случившемся из новостей и это потрясло ее.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика.