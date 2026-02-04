В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом мальчике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Стихийный мемориал в память об убитом девятилетнем мальчике появился в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сюда горожане несут цветы и детские игрушки, передает корреспондент РИА Новости.

Одна из девушек, которая принесла цветы, сказала РИА Новости, что узнала о случившемся из новостей и это потрясло ее.