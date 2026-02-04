Детский омбудсмен хочет связаться с мамой убитого мальчика из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина намерена установить контакт с мамой мальчика, пропавшего 30 января и впоследствии найденного убитым в Ленинградской области, сообщила детский омбудсмен РИА Новости.

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге . По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе , сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области . Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасти от полугода до 12 лет.

"Я хочу установить контакт с мамой... Сейчас ведутся следственные действия... нужно позволить правоохранительной системе завершить свою работу. Конечно, в параллель с этим оценке будут подвергаться и план работы с семьей, и необходимые экстренные действия в отношении остальных детей, потому что у меня, как у уполномоченного по правам ребенка, есть определенные переживания - как они живут, как они себя чувствуют, какая может быть сейчас оказана помощь", – сказала Митянина.

Детский омбудсмен добавила, что причиной любой подобной трагедии является то обстоятельство, что дети в неблагополучных семьях обычно предоставлены сами себе.

"Самая главная опасность – когда ребенок, особенно малолетний, с отсутствием жизненного опыта, лишается контроля родителей. Когда он сам зарабатывает себе на еду, когда он не учится в школе, когда он беспрепятственно вступает в контакты с людьми, которые оказываются злоумышленниками – и ни у кого на всем этапе взросления, я имею в виду близких взрослых, не возникает никакого желания обезопасить маленького человека", – отметила Митянина.