Рейтинг@Mail.ru
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:54 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/klippers-2072104365.html
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"
Американский защитник Джеймс Харден перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" в результате обмена с "Лос-Анджелес... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T09:54:00+03:00
2026-02-04T09:54:00+03:00
баскетбол
спорт
сша
кливленд
джеймс харден
кливленд кавальерс
лос-анджелес клипперс
оклахома-сити тандер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_0:277:2047:1429_1920x0_80_0_0_34844a94e28111e6966321e8bc462ad8.jpg
https://ria.ru/20260203/dzharen-2072056960.html
сша
кливленд
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_189:281:1846:1524_1920x0_80_0_0_7577fdba76091d50401b14566ab78125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, кливленд, джеймс харден, кливленд кавальерс, лос-анджелес клипперс, оклахома-сити тандер, нба
Баскетбол, Спорт, США, Кливленд, Джеймс Харден, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Клипперс, Оклахома-Сити Тандер, НБА
"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"

"Клипперс" обменяли Хардена на Гарланда из "Кливленд"

© Фото : Пресс-служба "Клипперс"Джеймс Харден
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Клипперс"
Джеймс Харден. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский защитник Джеймс Харден перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" в результате обмена с "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает ESPN.
Отмечается, что по условиям своего контракта Харден обладал правом вето на обмен. В результате сделки "Кливленд" получил защитника Дариуса Гарланда и выбор во втором раунде драфта.
"В конце концов, это бизнес, и я думаю, что обе стороны получили то, чего хотели, находятся в прекрасном положении и очень довольны. Я в восторге от Кливленда. Я все еще пытаюсь завоевать свой первый чемпионский титул и делаю все возможное, чтобы победить", - заявил Харден.
Хардену 36 лет. Помимо "Клипперс", он выступал за в НБА за клубы "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс". Американец трижды становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА и занимает девятое место в истории лиги по числу набранных очков. В составе сборной США Харден выигрывал Олимпиаду (2012) и чемпионат мира (2014).
Баскетболист Джарен Джексон. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Джарен Джексон перешел из "Мемфиса" в "Юту" в рамках крупного обмена
Вчера, 22:50
 
БаскетболСпортСШАКливлендДжеймс ХарденКливленд КавальерсЛос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала