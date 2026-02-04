"Клипперс" обменяли 11-кратного участника Матча всех звезд НБА в "Кливленд"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский защитник Джеймс Харден перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" в результате обмена с "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает ESPN.
Отмечается, что по условиям своего контракта Харден обладал правом вето на обмен. В результате сделки "Кливленд" получил защитника Дариуса Гарланда и выбор во втором раунде драфта.
"В конце концов, это бизнес, и я думаю, что обе стороны получили то, чего хотели, находятся в прекрасном положении и очень довольны. Я в восторге от Кливленда. Я все еще пытаюсь завоевать свой первый чемпионский титул и делаю все возможное, чтобы победить", - заявил Харден.
Хардену 36 лет. Помимо "Клипперс", он выступал за в НБА за клубы "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс" и "Филадельфия Севенти Сиксерс". Американец трижды становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА и занимает девятое место в истории лиги по числу набранных очков. В составе сборной США Харден выигрывал Олимпиаду (2012) и чемпионат мира (2014).