В ГД призвали власти Петербурга проверить условия жизни убитого мальчика

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила предоставить информацию о том, находился ли убитый в Петербурге девятилетний мальчик на учете органов опеки и попечительства города, а также проводились ли проверки условий его жизни и воспитания.