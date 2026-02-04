В материалах по делу Эпштейна оказались письма "модели" из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 фев - РИА Новости. Письма девушки из Узбекистана, которая пыталась получить американскую визу "для моделей", фигурируют в материалах по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

В письме от 8 марта 2012 года девушка, фамилия которой скрыта в тексте, сообщает, что в Узбекистане ей трудно получить визу в США . "Что касается нашей встречи, Джеффри, дорогой, я всегда этого хочу! Но я же тебе говорила, сколько проблем наша страна нам создает", - указывается в письме .

Девушка пишет, что если ей каким-то образом удастся получить американскую визу "для моделей" (виза H-1B3, предназначенная для иностранных моделей, которые приедут в США для работы на показе мод), "в конце концов она будет рада приехать в Нью-Йорк".

Ташкент. В следующих письмах девушка сообщает, что смогла получить визу в Малайзию и просит Эпштейна помочь оплатить ее проживание, а также услуги стоматолога и возможность поехать в Париж . В материалах минюста также фигурируют платежные документы на обучение узбекистанки в 2014 году в парижском отделении New York Film Academy и оплата авиабилетов по маршруту Париж – Санкт-Петербург