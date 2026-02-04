https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072271367.html
В материалах по делу Эпштейна оказались письма "модели" из Узбекистана
В материалах по делу Эпштейна оказались письма "модели" из Узбекистана - РИА Новости, 04.02.2026
В материалах по делу Эпштейна оказались письма "модели" из Узбекистана
Письма девушки из Узбекистана, которая пыталась получить американскую визу "для моделей", фигурируют в материалах по делу осужденного финансиста Джеффри... РИА Новости, 04.02.2026
В мире, США, Узбекистан, Париж, Джеффри Эпштейн
В материалах по делу Эпштейна фигурируют письма девушки из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 4 фев - РИА Новости. Письма девушки из Узбекистана, которая пыталась получить американскую визу "для моделей", фигурируют в материалах по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
В письме от 8 марта 2012 года девушка, фамилия которой скрыта в тексте, сообщает, что в Узбекистане
ей трудно получить визу в США
. "Что касается нашей встречи, Джеффри, дорогой, я всегда этого хочу! Но я же тебе говорила, сколько проблем наша страна нам создает", - указывается в письме .
Девушка пишет, что если ей каким-то образом удастся получить американскую визу "для моделей" (виза H-1B3, предназначенная для иностранных моделей, которые приедут в США для работы на показе мод), "в конце концов она будет рада приехать в Нью-Йорк".
В следующих письмах девушка сообщает, что смогла получить визу в Малайзию
и просит Эпштейна
помочь оплатить ее проживание, а также услуги стоматолога и возможность поехать в Париж
. В материалах минюста также фигурируют платежные документы на обучение узбекистанки в 2014 году в парижском отделении New York Film Academy и оплата авиабилетов по маршруту Париж – Санкт-Петербург
– Ташкент
.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.