ФПК работает над оперативной перевозкой пассажиров после ЧП под Тамбовом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) использует различные решения для оперативной перевозки пассажиров через барьерное место на станции Кочетовка в Тамбовской области, сообщила компания.
В РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание цистерн с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Используем различные решения для оперативной перевозки пассажиров через барьерное место на станции Кочетовка. Пассажиры поездов №738 Москва - Воронеж и №739 Воронеж - Москва проследуют между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово автотранспортом. После чего они продолжат поездку по основному маршруту в поездах", - говорится в сообщении.
Кроме того, поезд №266 Москва - Новороссийск проследовал через грузовой парк станции Кочетовка.
Также сообщается, что с отставанием от графика следуют поезда: №266 Москва - Новороссийск, №30 Москва - Новороссийск, №102 Москва - Адлер, №70 Москва - Липецк, №2 Москва - Волгоград, №48 Москва - Балаково, №738 Москва - Воронеж, №380 Москва - Камышин, №46 Москва - Тамбов, №101 Адлер - Москва, №3 Кисловодск - Москва, №35 Адлер - Санкт-Петербург, №37 Имеретинский Курорт - Нижний Новгород, №739 Воронеж - Москва, №139 Кисловодск - Архангельск и №109 Астрахань - Санкт-Петербург.
Отмечается, что железнодорожники принимают меры, чтобы сократить отставание от графика.