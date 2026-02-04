Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко поручил направить тепловые пушки в больницу, оставшуюся без тепла
15:11 04.02.2026 (обновлено: 16:45 04.02.2026)
Дрозденко поручил направить тепловые пушки в больницу, оставшуюся без тепла
Дрозденко поручил направить тепловые пушки в больницу, оставшуюся без тепла

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил обеспечить тепловыми пушками и дополнительными одеялами Детскую областную клиническую больницу, оставшуюся без отопления из-за ремонтных работ на теплосети, сообщает областное правительство.
"Александр Дрозденко поручил спасательной службе Ленобласти обеспечить тепловыми пушками и дополнительными одеялами Детскую областную клиническую больницу на улице Комсомола в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
"Стационар отключен от отопления из-за ремонтных работ на теплосети в Санкт-Петербурге. В настоящее время система отопления больницы работает в "закольцованном" режиме для сохранения тепла. В палатах установлены обогреватели", - отмечается в нем.
Врач-хирург за пультом робота-хирурга на операции в больнице - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В больнице Подмосковья внедрили первого робота для операций на суставах
3 февраля, 15:07
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
