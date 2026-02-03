Тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК России на платформе MAX.
"В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым также будут проведены следственные действия", — говорится в заявлении.
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
© Фото : соцсети
1 из 2
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк
Водоем в Ленинградской области, где нашли тело мальчика
Водоем в Ленинградской области, где нашли тело мальчика
2 из 2
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
© Фото : соцсети
1 из 2
Водоем в Ленинградской области, где нашли тело мальчика
2 из 2
Павел Тифитулин ушел из дома в Петербурге около 14:00 30 января. Видеокамеры зафиксировали, как в тот же день он сел в автомобиль у торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Больше его не видели. Силовики и волонтеры вели поиски несколько дней.
Подозреваемого в убийстве ребенка задержали накануне в Псковской области. После допроса он признал вину и рассказал, где спрятал тело.
Как утверждает Life, злоумышленник регулярно останавливался на парковке у гипермаркета и предлагал детям покататься на машине за деньги. На его ноутбуке нашли порнографию с участием несовершеннолетних.
