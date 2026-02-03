Рейтинг@Mail.ru
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Футбол
 
17:40 03.02.2026
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Бывший тренер юношеской сборной Китая Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, который входит в систему Московской футбольной академии, сообщается на
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ

Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал старшим тренером клуба ФШМ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший тренер юношеской сборной Китая Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, который входит в систему Московской футбольной академии, сообщается на сайте академии.
Срок соглашения с 82-летним специалистом не сообщается.
"Этого специалиста можно назвать и гуру, и глыбой тренерского цеха. Человек с невероятной футбольной родословной, обладающий колоссальным опытом работы как в России, так и за рубежом", - говорится в сообщении клуба.
Последним местом работы Непомнящего была калининградская "Балтика", которую он возглавлял в 2018 году. С 1988 по 1990 год он тренировал сборную Камеруна, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Также специалист работал в турецких клубах "Генчлербирлиги" и "Анкарагюджю", китайских "Шэньян Хайши", "Шаньдун Лунэн" и "Шанхай Шэньхуа", южнокорейском "Пучхон Юконе", японском "Санфречче Хиросима", узбекистанском "Пахтакоре", сборной Узбекистана и томской "Томи".
Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге
1 декабря 2025, 18:12
 
