Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Бывший тренер юношеской сборной Китая Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, который входит в систему Московской футбольной академии, сообщается на РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T17:40:00+03:00
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал тренером клуба ФШМ
Валерий Непомнящий в возрасте 82 лет стал старшим тренером клуба ФШМ