Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петр Жилкин считает, что журналисты "раздули воздух из ничего", освещая его уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Раздули воздух из ничего, блин", - ответил Жилкин на вопрос журналиста о желании прокомментировать дело.
Все судебное заседание он просидел, надвинув объемный капюшон, скрывая свое лицо.
"Да, есть дочь, 11 лет, которую сейчас травят со всех сторон", - сказал он, отвечая на вопрос судьи о своем семейном положении.
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ
, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 30 суток.