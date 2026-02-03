Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего" - РИА Новости, 03.02.2026
20:58 03.02.2026
Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего"
Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего" - РИА Новости, 03.02.2026
Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего"
Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петр Жилкин считает, что журналисты "раздули воздух из ничего", освещая его уголовное дело, передает... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:58:00+03:00
2026-02-03T20:58:00+03:00
Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего"

Обвиняемый в убийстве мальчика Жилкин считает, что СМИ раздули воздух из ничего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петр Жилкин считает, что журналисты "раздули воздух из ничего", освещая его уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Раздули воздух из ничего, блин", - ответил Жилкин на вопрос журналиста о желании прокомментировать дело.
Все судебное заседание он просидел, надвинув объемный капюшон, скрывая свое лицо.
"Да, есть дочь, 11 лет, которую сейчас травят со всех сторон", - сказал он, отвечая на вопрос судьи о своем семейном положении.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 30 суток.
