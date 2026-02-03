Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга

Обвиняемый в убийстве мальчика считает, что СМИ "раздули воздух из ничего"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петр Жилкин считает, что журналисты "раздули воздух из ничего", освещая его уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Раздули воздух из ничего, блин", - ответил Жилкин на вопрос журналиста о желании прокомментировать дело.

Все судебное заседание он просидел, надвинув объемный капюшон, скрывая свое лицо.

"Да, есть дочь, 11 лет, которую сейчас травят со всех сторон", - сказал он, отвечая на вопрос судьи о своем семейном положении.