Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге доставили в Октябрьский суд
18:54 03.02.2026 (обновлено: 19:02 03.02.2026)
Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге доставили в Октябрьский суд
Фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему должны избрать меру пресечения, передает... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), красносельский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Красносельский район, Россия
Задержание подозреваемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве.
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы
Происшествия
 
 
