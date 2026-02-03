https://ria.ru/20260203/sud-2072023596.html
Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге доставили в Октябрьский суд
Фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему должны избрать меру пресечения, передает... РИА Новости, 03.02.2026
