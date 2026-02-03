Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге из неприязни напал на него и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"По версии следствия, 30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в него 9-летнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления. Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан", - говорится в сообщении.