Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге из неприязни напал на него и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 03.02.2026
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге
СК: обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге напал на него из неприязни
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге из неприязни напал на него и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 9-летнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан в понедельник. Как сообщали в СК РФ
, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
.
"По версии следствия, 30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в него 9-летнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления. Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан", - говорится в сообщении.