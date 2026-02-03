Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 03.02.2026 (обновлено: 17:51 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/sk-2071997086.html
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге из неприязни напал на него и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:00:00+03:00
2026-02-03T17:51:00+03:00
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072003979_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_4b463f18ce8d731555b9e91d3e7ee9ae.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071950418.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072003979_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_7324a6bb5b3c1a4c9346fd27fc02a650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург
Санкт-Петербург
Появились новые подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге

СК: обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге напал на него из неприязни

© Следком/TelegramСледственные мероприятия по делу об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге
Следственные мероприятия по делу об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком/Telegram
Следственные мероприятия по делу об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге из неприязни напал на него и ударил кулаком по голове, ребенок умер на месте, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 9-летнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан в понедельник. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
"По версии следствия, 30 января обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания, посадил в него 9-летнего мальчика. На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления. Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда достали тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
Вчера, 14:49
 
Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала