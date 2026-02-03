Рейтинг@Mail.ru
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия - РИА Новости, 03.02.2026
10:11 03.02.2026
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия - РИА Новости, 03.02.2026
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия
Следственные действия проводятся с подозреваемым на месте убийства ребенка из Санкт-Петербурга, сообщила старший помощник руководителя городского ГСУСК России... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия

СК проводит следственные действия на месте убийства ребенка в Петербурге

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Следственные действия проводятся с подозреваемым на месте убийства ребенка из Санкт-Петербурга, сообщила старший помощник руководителя городского ГСУСК России (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Анастасия Глущенко.
"В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым проводятся следственные действия на месте происшествия", - сказала она на видео, распространенном ведомством.

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело убитого мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело
Вчера, 00:25
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
