На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия - РИА Новости, 03.02.2026
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия
Следственные действия проводятся с подозреваемым на месте убийства ребенка из Санкт-Петербурга, сообщила старший помощник руководителя городского ГСУСК России...
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
санкт-петербург
россия
красносельский район
На месте убийства ребенка в Петербурге проводят следственные действия
