https://ria.ru/20260203/shkoly-2071984435.html
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни - РИА Новости, 03.02.2026
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать вместо звонка в российских школах в феврале, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:21:00+03:00
2026-02-03T16:21:00+03:00
2026-02-03T16:34:00+03:00
общество
россия
день защитника отечества
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:212:3090:1950_1920x0_80_0_0_e29c40bbe045ee9485ffa6019c1cd54c.jpg
https://ria.ru/20260130/vykhodnye-2071110779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b497a8f54fc5fa1d12bc32320cd0725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день защитника отечества, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, День защитника Отечества, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
Минпросвещения: в феврале звонок в школах заменят на патриотические песни