16:21 03.02.2026 (обновлено: 16:34 03.02.2026)
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать вместо звонка в российских школах в феврале, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать вместо звонка в российских школах в феврале, сообщили в Минпросвещения РФ.
«
"В феврале в рамках Всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков" стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьники услышат такие песни, как "Защитники России", "На побывку едет молодой моряк", "Экипаж - одна семья" и "Я голосую за жизнь".
Проект реализуется Центром всестороннего развития детей "Прогресс" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. В январе в школах страны звучали музыкальные композиции о русской зиме.
