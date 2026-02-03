В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни

"В феврале в рамках Всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков" стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники услышат такие песни, как "Защитники России", "На побывку едет молодой моряк", "Экипаж - одна семья" и "Я голосую за жизнь".