Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ
Футбол
Футбол
 
10:15 03.02.2026 (обновлено: 11:49 03.02.2026)
Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ
Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", сообщает Record. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
криштиану роналду
карим бензема
аль-наср
спорт
Новости
криштиану роналду, карим бензема, аль-наср
Футбол, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Аль-Наср
Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ

Record: Роналду после бойкота матча "Аль-Насра" может уйти из клуба

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Соцсети футболиста
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду может покинуть саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", сообщает Record.
В понедельник Роналду не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Эр-Рияда" (1:0). Как сообщали СМИ, португалец бойкотировал встречу из-за недовольства малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли".
По информации источника, игрок рассматривает уход из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Роналду считает, что оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, в том числе став послом от страны на чемпионате мира 2034 года, но при этом он видит несправедливое отношение к своему клубу.
Отмечается, что в качестве возможных вариантов продолжения карьеры рассматриваются Европа и североамериканская Главная футбольная лига (MLS). Сумма отступных за нападающего, которому 5 февраля исполнится 41 год, составляет 50 млн евро.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд отклонил апелляцию "Ювентуса" на решение о выплате Роналду
19 января, 15:50
 
Футбол
 
