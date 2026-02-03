Роналду может уйти из "Аль-Насра", пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду может покинуть саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", сообщает Record.
В понедельник Роналду не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Эр-Рияда" (1:0). Как сообщали СМИ, португалец бойкотировал встречу из-за недовольства малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли".
По информации источника, игрок рассматривает уход из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Роналду считает, что оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, в том числе став послом от страны на чемпионате мира 2034 года, но при этом он видит несправедливое отношение к своему клубу.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству забитых голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
