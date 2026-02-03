Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Пропавший девятилетний мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве мужчина были знакомы ранее, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

"В ходе предварительного следствия установлено, что девятилетний мальчик был ранее знаком с водителем внедорожника... в который он сел на парковке у гипермаркета", - сообщил собеседник агентства.