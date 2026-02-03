Рейтинг@Mail.ru
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071999304.html
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы - РИА Новости, 03.02.2026
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы
Пропавший девятилетний мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве мужчина были знакомы ранее, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:10:00+03:00
2026-02-03T17:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071796775_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_d4aa80769fc7c4d06b1e5e5f0195fad0.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071871379.html
санкт-петербург
красносельский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071796775_105:0:1161:792_1920x0_80_0_0_9b33f01900de2ec339e549985aa72f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы

РИА Новости: пропавший в Ленобласти мальчик был знаком с подозреваемым убийцей

© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Пропавший девятилетний мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве мужчина были знакомы ранее, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В ходе предварительного следствия установлено, что девятилетний мальчик был ранее знаком с водителем внедорожника... в который он сел на парковке у гипермаркета", - сообщил собеседник агентства.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Тело пропавшего 9-летнего мальчика достали из водоема в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области
Вчера, 10:27
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала