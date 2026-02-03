https://ria.ru/20260203/peterburg-2071999304.html
Мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве были знакомы
Пропавший девятилетний мальчик из Петербурга и подозреваемый в его убийстве мужчина были знакомы ранее, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
россия
