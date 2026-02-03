Рейтинг@Mail.ru
14:49 03.02.2026
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
ленинградская область, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика

В Петербурге начался сбор средств на похороны убитого девятилетнего мальчика

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда достали тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина
Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда достали тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Сбор средств на похороны девятилетнего мальчика, тело которого нашли в Ленинградской области, объявили в Санкт-Петербурге, сообщила инициативная группа жителей.
"С болью в сердце мы объявляем о начале небольшого сбора… Все собранные средства будут направлены на организацию достойного прощания и помощь близким в этот непростой период. Мы верим, что вместе мы сможем хоть немного облегчить их боль", - говорится на странице сообщества "Я выбираю чистый район" в соцсети "ВКонтакте".
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области
Вчера, 10:27
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
