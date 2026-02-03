https://ria.ru/20260203/peterburg-2071950418.html
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика - РИА Новости, 03.02.2026
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
Сбор средств на похороны девятилетнего мальчика, тело которого нашли в Ленинградской области, объявили в Санкт-Петербурге, сообщила инициативная группа жителей. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:49:00+03:00
2026-02-03T14:49:00+03:00
2026-02-03T14:49:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071872605_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c6d972dbc8ca5bdb4f1d5960401e8b3.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071871379.html
ленинградская область
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071872605_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4483770002b48bd1d22d9dbad602a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге объявили сбор средств на похороны пропавшего мальчика
В Петербурге начался сбор средств на похороны убитого девятилетнего мальчика