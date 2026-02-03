Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный за убийство в Ленинградской области 9-летнего мальчика, который пропал в Санкт-Петербурге 30 января, ранее, предположительно, был оштрафован за тонировку стекол своего автомобиля, следует из материалов суда.

Согласно материалам на сайте Всеволожского городского суда Ленинградской области, местный житель, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными задержанного за убийство, в сентябре 2020 года получил административный штраф по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Согласно постановлению суда, мужчина, который тогда ездил на Mitsubishi Outlander, "отказался выполнить законное распоряжение – требование сотрудника полиции устранить тонировку с передних стекол транспортного средства".