Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку - РИА Новости, 03.02.2026
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку
Мужчина, задержанный за убийство в Ленинградской области 9-летнего мальчика, который пропал в Санкт-Петербурге 30 января, ранее, предположительно, был... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
россия
санкт-петербург
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку
Задержанного за убийство мальчика в Ленобласти могли штрафовать за тонировку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный за убийство в Ленинградской области 9-летнего мальчика, который пропал в Санкт-Петербурге 30 января, ранее, предположительно, был оштрафован за тонировку стекол своего автомобиля, следует из материалов суда.
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ
, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
.
Согласно материалам на сайте Всеволожского городского суда Ленинградской области, местный житель, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными задержанного за убийство, в сентябре 2020 года получил административный штраф по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Согласно постановлению суда, мужчина, который тогда ездил на Mitsubishi Outlander, "отказался выполнить законное распоряжение – требование сотрудника полиции устранить тонировку с передних стекол транспортного средства".
"Признать... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 частью 1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей", – говорится в постановлении.