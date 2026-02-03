Рейтинг@Mail.ru
14:07 03.02.2026
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку

Задержанного за убийство мальчика в Ленобласти могли штрафовать за тонировку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, задержанный за убийство в Ленинградской области 9-летнего мальчика, который пропал в Санкт-Петербурге 30 января, ранее, предположительно, был оштрафован за тонировку стекол своего автомобиля, следует из материалов суда.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Согласно материалам на сайте Всеволожского городского суда Ленинградской области, местный житель, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными задержанного за убийство, в сентябре 2020 года получил административный штраф по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Согласно постановлению суда, мужчина, который тогда ездил на Mitsubishi Outlander, "отказался выполнить законное распоряжение – требование сотрудника полиции устранить тонировку с передних стекол транспортного средства".
"Признать... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 частью 1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей", – говорится в постановлении.
Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, где было найдено убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
