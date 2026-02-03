Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства мальчика в Петербурге
11:10 03.02.2026
Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства мальчика в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства мальчика в Петербурге

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расследование уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе и результатах следствия, сообщили в ведомстве.
"Ход расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Санкт-Петербурге поставлен на контроль в центральном аппарате СК России... Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Выменцу П.С. доложить о промежуточных результатах следствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.
Тело пропавшего 9-летнего мальчика достали из водоема в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
