Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства мальчика в Петербурге

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расследование уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе и результатах следствия, сообщили в ведомстве.