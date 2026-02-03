https://ria.ru/20260203/peterburg-2071882119.html
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым - РИА Новости, 03.02.2026
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым
Неработающую мать пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, привлекали к... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:06:00+03:00
2026-02-03T11:06:00+03:00
2026-02-03T11:06:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071872649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_579063c8bd916f23fed1b9e372139593.jpg
https://ria.ru/20260202/malchik-2071816870.html
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071871379.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071872649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8013649e8c38d6a76167c66327a3f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым
РИА Новости: маму найденного мертвым мальчика привлекали к ответственности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Неработающую мать пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей, его отец также попадал в поле зрение правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ
, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
.
"Мать (убитого мальчика – ред.) привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – ред.)", – сказал собеседник агентства.
По его данным, биологический отец ребенка, который официально не трудоустроен, также привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и употребление алкогольной продукции в запрещенных местах. Также он привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (кража).
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Ранее бабушка убитого ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет.