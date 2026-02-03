Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым

Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, где было найдено убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Неработающую мать пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей, его отец также попадал в поле зрение правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Мать (убитого мальчика – ред.) привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – ред.)", – сказал собеседник агентства.

По его данным, биологический отец ребенка, который официально не трудоустроен, также привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и употребление алкогольной продукции в запрещенных местах. Также он привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (кража).

Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.