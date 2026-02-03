Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 200 человек вызвались помогать поисковому отряду "Лиза Алерт" искать пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Лиза Алерт".

"У нас был штаб в доме культуры в Яльгелево (Ленинградская область - ред.), в нем сразу собралось огромное количество людей, готовых искать - по спискам регистрации 190 человек из разных районов Ленинградской области и из Петербурга", – рассказала представитель регионального отделения "Лиза Алерт".

По ее словам, большинство участников поисков ребенка не успели приступить к своим задачам, поскольку начались следственные действия.