Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика
Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 200 человек вызвались помогать поисковому отряду "Лиза Алерт" искать пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело...
2026-02-03T10:49:00+03:00
2026-02-03T10:49:00+03:00
2026-02-03T15:05:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
красносельский район
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика
"Лиза Алерт": почти 200 человек пришли помочь волонтерам искать мальчика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 200 человек вызвались помогать поисковому отряду "Лиза Алерт" искать пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Лиза Алерт".
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ
, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
.
"У нас был штаб в доме культуры в Яльгелево (Ленинградская область - ред.), в нем сразу собралось огромное количество людей, готовых искать - по спискам регистрации 190 человек из разных районов Ленинградской области и из Петербурга", – рассказала представитель регионального отделения "Лиза Алерт".
По ее словам, большинство участников поисков ребенка не успели приступить к своим задачам, поскольку начались следственные действия.
Собеседница агентства добавила, что с начала 2026 года поступило 26 заявок на поиск детей и подростков. Ребенок, тело которого обнаружили в Ленобласти, стал единственным, кого не нашли живым.