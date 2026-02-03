Рейтинг@Mail.ru
10:49 03.02.2026 (обновлено: 15:05 03.02.2026)
Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика
Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика
Более 200 человек пришли помочь волонтерам искать пропавшего мальчика

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 200 человек вызвались помогать поисковому отряду "Лиза Алерт" искать пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика, тело которого обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Лиза Алерт".
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
"У нас был штаб в доме культуры в Яльгелево (Ленинградская область - ред.), в нем сразу собралось огромное количество людей, готовых искать - по спискам регистрации 190 человек из разных районов Ленинградской области и из Петербурга", – рассказала представитель регионального отделения "Лиза Алерт".
По ее словам, большинство участников поисков ребенка не успели приступить к своим задачам, поскольку начались следственные действия.
Собеседница агентства добавила, что с начала 2026 года поступило 26 заявок на поиск детей и подростков. Ребенок, тело которого обнаружили в Ленобласти, стал единственным, кого не нашли живым.
