Источник: мать пропавшего в Петербурге ребенка искала его в ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Мама пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сначала искала его сама в торговом центре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По информации представителя экстренных служб, мальчик отпросился у матери погулять на горку, но не вернулся домой с прогулки в обычное время.

"Дети из соседних домов, с которыми общался (пропавший – ред.) ребенок, сказали, что он мог поехать в ТЦ "Лента" на Таллинском шоссе, 159. Мать направилась в ООО "Лента", где ей сказали, что видели похожего по описанию мальчика", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, женщине сообщили, что похожий на ее сына ребенок 30 января сначала был замечен в ресторане, а двумя часами позже (около 17.00 мск) – в расположенном с "Ленте" салоне связи, торгующим аксессуарами для мобильных телефонов.

При этом у ребенка не было с собой ни денег, ни проездного билета. Также у мальчика не было мобильного телефона.

Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.