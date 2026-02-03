https://ria.ru/20260203/peterburg-2071872995.html
Источник: мать пропавшего в Петербурге ребенка искала его в ТЦ
03.02.2026
Источник: мать пропавшего в Петербурге ребенка искала его в ТЦ
Мама пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сначала искала его сама в...
2026-02-03T10:31:00+03:00
2026-02-03T10:31:00+03:00
2026-02-03T10:36:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Мама пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика, тело которого впоследствии обнаружили в водоеме в Ленинградской области, сначала искала его сама в торговом центре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В понедельник СК
возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ
, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области
.
По информации представителя экстренных служб, мальчик отпросился у матери погулять на горку, но не вернулся домой с прогулки в обычное время.
"Дети из соседних домов, с которыми общался (пропавший – ред.) ребенок, сказали, что он мог поехать в ТЦ "Лента" на Таллинском шоссе, 159. Мать направилась в ООО "Лента", где ей сказали, что видели похожего по описанию мальчика", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, женщине сообщили, что похожий на ее сына ребенок 30 января сначала был замечен в ресторане, а двумя часами позже (около 17.00 мск) – в расположенном с "Ленте" салоне связи, торгующим аксессуарами для мобильных телефонов.
При этом у ребенка не было с собой ни денег, ни проездного билета. Также у мальчика не было мобильного телефона.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Как сообщили агентству в прокуратуре Петербурга, ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дело, возбужденного по факту исчезновения ребенка.