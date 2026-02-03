https://ria.ru/20260203/peterburg-2071871379.html
Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области
Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области
Пропавший в Санкт-Петербурге 9-летний мальчик, тело которого обнаружили в водоеме в Ленинградской области, рос в многодетной семье, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 03.02.2026
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
Допрос подозреваемого в убийстве мальчика в Ленобласти
Подозреваемый в убийстве мальчика в Ленобласти признал вину
РИА Новости: найденный мертвым мальчик из Петербурга рос в многодетной семье