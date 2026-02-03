Тело пропавшего 9-летнего мальчика достали из водоема в Ленобласти

Появились подробности о мальчике, найденном мертвым в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Пропавший в Санкт-Петербурге 9-летний мальчик, тело которого обнаружили в водоеме в Ленинградской области, рос в многодетной семье, сообщила РИА Новости его бабушка.

"В семье – семеро детей, все погодки от 12 лет до полугода", – сказала бабушка ребенка.