10:45 03.02.2026
РСТ рассказал о росте спроса на зарубежный отдых в феврале
вьетнам
таиланд
египет
артур мурадян
российский союз туриндустрии (рст)
день защитника отечества
вьетнам, таиланд, египет, артур мурадян, российский союз туриндустрии (рст), день защитника отечества
Вьетнам, Таиланд, Египет, Артур Мурадян, Российский союз туриндустрии (РСТ), День защитника Отечества
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спрос россиян на зарубежные поездки в предстоящие трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества, вырос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
"В этом году День защитника Отечества 23 февраля приходится на понедельник и у россиян будет подряд три выходных - в отличие от двух в прошлом году… Это увеличило спрос на путешествия за рубеж на 30%", - говорится в сообщении РСТ.
Член правления РСТ Артур Мурадян отметил, что основной прирост обеспечивают короткие поездки в формате сити-брейков. Чаще всего россияне выбирают ближнемагистральные и безвизовые направления, такие как Стамбул, Дубай, Тбилиси и Сочи.
Компания Anex отмечает сохранение высокого спроса на классический отдых в странах с теплым морем в феврале. В топе продаж на период праздника - Вьетнам, Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. При этом средний чек по зарубежным направлениям вырос за год примерно на 5%.
По информации "Слетать.ру", доля Таиланда в продажах снизилась, в то время как популярность Вьетнама резко выросла. Неожиданным лидером продаж к 23 февраля стала Кения, что эксперты связывают с популярностью сафари-туров как подарка к "мужскому" празднику.
По данным сервиса, спрос на путешествия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества с заездами 20-22 февраля, практически на 80% превышает аналогичные показатели 2025 года.
Туристы планируют путешествия в Таиланд (21,4% от общего объема продаж), Египет (20,3%), ОАЭ (14,1%), Вьетнам (8,9%), по России (6,7%), в Китай (5,3%), на Мальдивы (4%), в Турцию (3,7%), на Шри-Ланку (3,5%) и в Индию (3%).
ВьетнамТаиландЕгипетАртур МурадянРоссийский союз туриндустрии (РСТ)День защитника Отечества
 
 
