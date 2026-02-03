РСТ рассказал о росте спроса на зарубежный отдых в феврале

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спрос россиян на зарубежные поездки в предстоящие трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества, вырос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
"В этом году День защитника Отечества 23 февраля приходится на понедельник и у россиян будет подряд три выходных - в отличие от двух в прошлом году… Это увеличило спрос на путешествия за рубеж на 30%", - говорится в сообщении РСТ.
Член правления РСТ Артур Мурадян отметил, что основной прирост обеспечивают короткие поездки в формате сити-брейков. Чаще всего россияне выбирают ближнемагистральные и безвизовые направления, такие как Стамбул, Дубай, Тбилиси и Сочи.
По информации "Слетать.ру", доля Таиланда в продажах снизилась, в то время как популярность Вьетнама резко выросла. Неожиданным лидером продаж к 23 февраля стала Кения, что эксперты связывают с популярностью сафари-туров как подарка к "мужскому" празднику.
По данным сервиса, спрос на путешествия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества с заездами 20-22 февраля, практически на 80% превышает аналогичные показатели 2025 года.
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
22 января, 13:19