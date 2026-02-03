https://ria.ru/20260203/obvinenie-2071996792.html
Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение
Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 03.02.2026
Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение
Мужчине, убившему девятилетнего мальчика и утопившего его тело в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:59:00+03:00
2026-02-03T16:59:00+03:00
2026-02-03T17:03:00+03:00
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
красносельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071869356_0:341:853:821_1920x0_80_0_0_7ff4a44c093010e2d5c308aa4da4db7e.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071882119.html
санкт-петербург
россия
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071869356_0:314:854:954_1920x0_80_0_0_b184793dce9dbe089bd9ed79b2a30164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, красносельский район
Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Красносельский район
Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение
СК: в Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего