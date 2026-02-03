Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия диверсифицировала свои поставки в сторону дружественных стран, на них сейчас приходится 76% всей торговли страны, а на Европу - 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Основная задача плана - девирсификация наших поставок в сторону рынков дружественных стран, определены опорные страны, в течение трех лет эта диверсификация произошла", - сказал Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Если говорить о Европе, то раньше оборот торговый у нас внешний 50% составлял с Европой, на сегодняшний день он составляет 10%", - отметил он.
"Порядка 76% - рынки дружественных стран", - указал он.
Власти РФ корректируют меры поддержки экспорта, чтобы быстрее находить новых торговых партнеров и сосредоточиться на ключевых товарных направлениях. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны. Существенный прирост, по его словам, продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан.
