Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак - РИА Новости, 03.02.2026
11:58 03.02.2026
Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак
Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак - РИА Новости, 03.02.2026
Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак
Россия диверсифицировала свои поставки в сторону дружественных стран, на них сейчас приходится 76% всей торговли страны, а на Европу - 10%, заявил вице-премьер... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:58:00+03:00
2026-02-03T11:58:00+03:00
Россия диверсифицировала поставки в дружественные страны, заявил Новак

Новак: на долю поставок в дружественные страны приходится 76% торговли России

Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия диверсифицировала свои поставки в сторону дружественных стран, на них сейчас приходится 76% всей торговли страны, а на Европу - 10%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Основная задача плана - девирсификация наших поставок в сторону рынков дружественных стран, определены опорные страны, в течение трех лет эта диверсификация произошла", - сказал Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Если говорить о Европе, то раньше оборот торговый у нас внешний 50% составлял с Европой, на сегодняшний день он составляет 10%", - отметил он.
"Порядка 76% - рынки дружественных стран", - указал он.
Власти РФ корректируют меры поддержки экспорта, чтобы быстрее находить новых торговых партнеров и сосредоточиться на ключевых товарных направлениях. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны. Существенный прирост, по его словам, продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан.
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Обсуждения
Заголовок открываемого материала