Мишустин провел встречу с депутатами фракции "Справедливая Россия"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, который запланирован на конец февраля.

Встречи премьера с депутатами каждой фракции традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве.