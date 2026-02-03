Рейтинг@Mail.ru
17:39 03.02.2026
Мишустин провел встречу с депутатами фракции "Справедливая Россия"
Мишустин провел встречу с депутатами фракции "Справедливая Россия"
политика, россия, михаил мишустин, справедливая россия, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Справедливая Россия, Госдума РФ, КПРФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, который запланирован на конец февраля.
В ходе выступления Мишустин отметил, что фракция "Справедливая Россия" уделяет много внимания защите финансовых прав россиян. Так, для этого были подготовлены законодательные акты, которые пресекают рекламу процедуры банкротства без последствий - теперь в ней должно быть предупреждение о возможных негативных результатах.
Встречи премьера с депутатами каждой фракции традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве.
Ранее во вторник, 3 февраля Мишустин встретился с депутатами КПРФ. Встреча с представителями фракции "Единая Россия" состоялась 26 января.
ПолитикаРоссияМихаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФКПРФ
 
 
