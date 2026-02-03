Мишустин провел встречу с депутатами фракции "Справедливая Россия"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, который запланирован на конец февраля.
В ходе выступления Мишустин отметил, что фракция "Справедливая Россия" уделяет много внимания защите финансовых прав россиян. Так, для этого были подготовлены законодательные акты, которые пресекают рекламу процедуры банкротства без последствий - теперь в ней должно быть предупреждение о возможных негативных результатах.
Встречи премьера с депутатами каждой фракции традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве.
Ранее во вторник, 3 февраля Мишустин встретился с депутатами КПРФ. Встреча с представителями фракции "Единая Россия" состоялась 26 января.
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
26 января, 16:50