Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:43 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/mikheev-2071847328.html
Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T07:43:00+03:00
2026-02-03T07:43:00+03:00
хоккей
спорт
илья михеев
коннор мёрфи
шакир мухамадуллин
чикаго блэкхокс
сан-хосе шаркс
детройт ред уингз
спорт, илья михеев, коннор мёрфи, шакир мухамадуллин, чикаго блэкхокс, сан-хосе шаркс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Михеев, Коннор Мёрфи, Шакир Мухамадуллин, Чикаго Блэкхокс, Сан-Хосе Шаркс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Шайба и три передачи Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Чикаго"Илья Михеев
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Чикаго"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Чикаго
6 : 3
Сан-Хосе
07:00 • Коннор Бедард
(Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци)
22:14 • Коннор Мёрфи
(Мэтт Гжельцык, Райан Донато)
29:35 • Райан Донато
(Илья Михеев, Джейсон Дикинсон)
30:36 • Sam Rinzel
(Илья Михеев)
32:41 • Илья Михеев
(Джейсон Дикинсон, Райан Донато)
54:41 • Райан Донато
(Илья Михеев, Коннор Мёрфи)
32:05 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Collin Graf)
35:11 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли, Уильям Эклунд)
42:13 • Шакир Мухамадуллин
(Филипп Курашев, Венсан Дешарне)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Коннор Бедард (7-я минута), Коннор Мерфи (23), Райан Донато (30, 55), Сэм Ринцел (31) и Илья Михеев (33). В составе проигравших шайбами отметились Уилл Смит (33), Маклин Селебрини (36) и Шакир Мухамадуллин (43).
Во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы был заменен российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров, за полчаса на льду он отразил шесть бросков.
Михеев также отдал три результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Россиянин впервые с декабря 2022 года набрал четыре и более очков в матче НХЛ. Всего на его счету 23 результативных действия (11 голов + 12 передач) в 51 матче текущей "регулярки". Для Мухамадуллина шайба стала третьей в этом сезоне при четырех голевых пасах в 25 играх.
"Чикаго" прервал пятиматчевую серию поражений и с 53 очками занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона. "Сан-Хосе" уступил в третьем матче подряд и идет шестым в Тихоокеанском дивизионе (58 очков).
В других матчах дня "Детройт Ред Уингз" обыграл на выезде "Колорадо Эвеланш" (2:0), "Даллас Старз" победил дома "Виннипег Джетс" (4:3 ОТ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
Даллас
4 : 3
Виннипег
20:48 • Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Роопе Хинц)
35:13 • Нильс Лундквист
(Мэтт Дюшен, Джейми Бенн)
52:17 • Микко Рантанен
(Justin Hryckowian, Миро Хеисканен)
62:05 • Томас Харли
(Мэтт Дюшен, Миро Хеисканен)
22:26 • Габриэль Виларди
(Коул Перфетти, Адам Лаури)
23:58 • Коул Перфетти
(Габриэль Виларди, Марк Шайфеле)
58:17 • Логан Стэнли
(Марк Шайфеле, Кайл Коннор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортИлья МихеевКоннор МёрфиШакир МухамадуллинЧикаго БлэкхоксСан-Хосе ШарксДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
