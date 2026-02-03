Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 февраля 2026 • начало в 04:30
Завершен
07:00 • Коннор Бедард
22:14 • Коннор Мёрфи
29:35 • Райан Донато
30:36 • Sam Rinzel
32:41 • Илья Михеев
54:41 • Райан Донато
32:05 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Collin Graf)
35:11 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли, Уильям Эклунд)
42:13 • Шакир Мухамадуллин
(Филипп Курашев, Венсан Дешарне)
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Коннор Бедард (7-я минута), Коннор Мерфи (23), Райан Донато (30, 55), Сэм Ринцел (31) и Илья Михеев (33). В составе проигравших шайбами отметились Уилл Смит (33), Маклин Селебрини (36) и Шакир Мухамадуллин (43).
Во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы был заменен российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров, за полчаса на льду он отразил шесть бросков.
Михеев также отдал три результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Россиянин впервые с декабря 2022 года набрал четыре и более очков в матче НХЛ. Всего на его счету 23 результативных действия (11 голов + 12 передач) в 51 матче текущей "регулярки". Для Мухамадуллина шайба стала третьей в этом сезоне при четырех голевых пасах в 25 играх.
"Чикаго" прервал пятиматчевую серию поражений и с 53 очками занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона. "Сан-Хосе" уступил в третьем матче подряд и идет шестым в Тихоокеанском дивизионе (58 очков).
В других матчах дня "Детройт Ред Уингз" обыграл на выезде "Колорадо Эвеланш" (2:0), "Даллас Старз" победил дома "Виннипег Джетс" (4:3 ОТ).
03 февраля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
20:48 • Джейсон Робертсон
35:13 • Нильс Лундквист
52:17 • Микко Рантанен
(Justin Hryckowian, Миро Хеисканен)
62:05 • Томас Харли
22:26 • Габриэль Виларди
23:58 • Коул Перфетти
58:17 • Логан Стэнли