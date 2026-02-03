Россия привлекательна для медицинского туризма, заявили в Совфеде

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Развитие медицины, высокий уровень подготовки врачей делают Россию привлекательной для зарубежных пациентов, считает вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
"Медицинский туризм имеет огромные перспективы в нашей стране, потому что высокий уровень медицины даёт возможность представителям или пациентам из других стран приезжать для того, чтобы получать здесь качественные услуги. Мы знаем, что крупные федеральные центры, региональные центры, которые имеют научную базу и очень хороших специалистов, всегда привлекательны для зарубежных, именно медицинских туристов", - сказала Святенко журналистам в рамках конгресса "СМАРТздрав".
По ее словам, конечно, Москва, Санкт-Петербург как научно-медицинские центры пользуются огромным интересом и имеют большую базу пациентов.
"Но не могу не отметить Дальний Восток, Иркутскую область, где (граждане) стран ближнего зарубежья, также стран восточной части пользуются услугами наших самых лучших врачей, приезжают в Россию", - сказала политик.
