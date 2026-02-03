В Петербурге испекут гигантский блин с начинкой по рецепту няни Пушкина

Рейтинг@Mail.ru
12:28 03.02.2026 (обновлено: 12:36 03.02.2026)
санкт-петербург
россия
александр пушкин
арина родионовна
санкт-петербург, россия, александр пушкин, арина родионовна
Санкт-Петербург, Россия, Александр Пушкин, Арина Родионовна
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТолстые блины на кефире
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Толстые блины на кефире. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Гигантский блин в 700 килограммов с начинкой по мотивам рецепта от няни Пушкина Арины Родионовны испекут в рамках фестиваля "Сударыня Масленица" в Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского отделения компании "Теремок".
"Гастрономическим акцентом в финальный день праздника 22 февраля станет розовый блинный пирог от мастеров "Теремка", созданный по мотивам рецепта Арины Родионовны — няни Александра Пушкина. В этом году гостей ждёт особая начинка и новый рекорд: около 700 килограммов угощений и почти 5 тысяч порций", - рассказали в компании.
В "Теремке" отметили, что в этом году рекорд по весу огромного блина будет побит - в прошлому году блинный пирог вышел на 600 килограммов.
"В этом году мы впервые готовим розовый блинный пирог с новой начинкой в русском стиле - с яблоком и брусникой, печь будем всю ночь более 14 часов, чтобы угостить им гостей праздника", – процитировали в пресс-службе слова мастера-блинопёка "Теремка" Светланы Морозовой.
Фестиваль "Сударыня Масленица" в Петропавловской крепости продлится два дня - 21 и 22 февраля.
"Событийный туризм становится эффективным средством преодоления сезонности. Объединяя гастрономические удовольствия и яркие события, мы создаем уникальные впечатления для наших гостей. Санкт-Петербург удерживает первую строчку рейтинга событийного потенциала регионов России на протяжении последних 12 лет. Фестивали подобного формата являются важным инструментом формирования узнаваемого туристского бренда территории и способны стать ее визитной карточкой", — привели в компании слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.
В Нарышкином бастионе крепости откроется детский сказочный городок — с мастер-классами, интерактивными играми и чтением стихов русских поэтов в исполнении сударынь.
Литературную линию продолжат фотозоны с неоном и диджитал-куб с "ожившими" писателями и героями русских сказок.
Санкт-ПетербургРоссияАлександр ПушкинАрина Родионовна
 
 
