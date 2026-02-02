Рейтинг@Mail.ru
Российский математик решил "безнадежную" задачу, над которой бились 200 лет
17:51 02.02.2026
Российский математик решил "безнадежную" задачу, над которой бились 200 лет
Российский математик решил "безнадежную" задачу, над которой бились 200 лет
Российский математик решил "безнадежную" задачу, над которой бились 200 лет

© АГН "Москва" / Александр АвиловПосетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Посетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Отечественные исследователи в последнее время демонстрируют серию значимых достижений в областях, которые, казалось бы, были либо окончательно изучены, либо принципиально недоступны.
Эти открытия меняют границы возможного, предлагая новые инструменты для понимания мира и решения критических проблем человечества.

Математический прорыв

Одно из наиболее резонансных событий произошло в далекой от повседневности сфере — фундаментальной математике. Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв, сумев найти универсальный подход к решению обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. С 1834 года в математическом сообществе господствовало убеждение, что универсальной формулы для их решения не существует.
© Depositphotos.com / PixelsAwayМатематика
© Depositphotos.com / PixelsAway
Математика
"Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет", — подчеркнули в пресс-службе Высшей школы экономики.
Метод ученого отличается изяществом и междисциплинарностью. Он перенес подход, используемый в квантовой механике для описания движения частиц, в область классических задач.
"То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам", — пояснили в вузе. Сам Ремизов описывает суть своего метода как разбиение сложного процесса на бесконечное множество простых "кадров". Этот подход открывает новые горизонты для моделирования и анализа в прикладных науках.

Процветающая жизнь в океанской "преисподней"

Параллельно с абстрактными мирами математической науки российские ученые совершили открытие в одной из самых экстремальных и малоизученных сред на планете. Международная группа исследователей при ключевом участии специалистов из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН обследовала дно Курило-Камчатского и Алеутского желобов на глубинах от 5800 до 9533 метров.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАлеутские острова
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Алеутские острова. Архивное фото
Вопреки ожиданиям, жизнь здесь оказалась чрезвычайно богатой и разнообразной. Одним из самых распространенных видов стали сибоглинидные полихеты — морские черви, лишенные рта и кишечника. Их выживание основано на симбиозе с бактериями, живущими внутри их тел.
Черви захватывают из воды сероводород и метан, а бактерии посредством хемосинтеза (получения энергии за счет окисления химических соединений, а не света) производят органические вещества. Это самодостаточная экосистема, полностью независимая от солнечной энергии.
"Это уникальная природная лаборатория для изучения условий, при которых могла зародиться жизнь на нашей планете", — объясняют в Российском научном фонде, поддержавшем исследование.
© Фото : ИО РАНПузырьки метана, вмерзшие в лед
© Фото : ИО РАН
Пузырьки метана, вмерзшие в лед
Работа имеет далекоидущие последствия. Во-первых, как отмечает заместитель директора Института океанологии Андрей Гебрук, она "раздвигает границы понимания возможностей жизни".
"Следующий неминуемый шаг — такие формы жизни будут искать на других космических телах: планетах, спутниках и так далее", — говорит ученый.
Во-вторых, экспедиция обнаружила гигантские объемы медленно просачивающегося со дна метана. Этот газ является не только основой для глубоководной жизни, но и важным климатическим фактором, а также потенциальным ресурсом в виде газогидратов.

Разгадка уникального механизма антибиотика

На другом фронте — совместная работа специалистов Сколтеха и Курчатовского института, которая также принесла прорывной результат. Ученым удалось расшифровать механизм действия антибиотика боттромицина А2 — вещества, открытого еще в 1957 году, но так и не ставшего лекарством из-за нестабильности и непонятного принципа работы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичАнтибиотики бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Антибиотики бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами
"Этот механизм оказался совершенно новым и даже уникальным в сравнении с механизмами действия всех известных антибиотиков", — рассказала "Известиям" аспирант Сколтеха Инна Волынкина.
Оказалось, что боттромицин действует принципиально иначе. Вместо того чтобы напрямую блокировать рибосому — "фабрику" по производству белков, как делает большинство антибиотиков, он связывается с транспортной молекулой, доставляющей глицин. Таким образом нарушается доставка стройматериала и синтез белка останавливается.
Понимание этого уникального механизма открывает путь к модификации молекулы для создания стабильного и эффективного препарата против устойчивых к обычным антибиотикам патогенов, а также к разработке целого нового класса антибактериальных средств.
© Fotolia / viperfzkТаблетки
© Fotolia / viperfzk
Таблетки

Квантовый вызов

Еще одно направление, где наука пытается обуздать хаос, — квантовые технологии. Главным препятствием остается хрупкость квантовых состояний, которые разрушаются от малейшего вмешательства внешней среды, — явление, называемое декогеренцией.
В эксперименте с материалом CeRu₄Sn₆, охлажденным до предельно низких температур, было обнаружено ранее считавшееся невозможным состояние вещества. Парадоксальным образом внутренний "хаос" сочетался с глобальной геометрической, топологической стабильностью, делающей систему более защищенной от внешних воздействий. Это важный шаг к созданию стабильных квантовых систем будущего.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСлияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире
Как объясняет физик Сильке Бюлер-Пашен, топологические свойства подобны форме пончика с дыркой: их нельзя изменить небольшими деформациями, что делает устойчивыми к помехам.
Эти разнородные, на первый взгляд, открытия демонстрируют, что российская фундаментальная наука, несмотря на все вызовы, сохраняет способность к прорывному мышлению и генерации идей, имеющих глобальное значение.
 
 
 
