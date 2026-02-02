Российский математик решил "безнадежную" задачу, над которой бились 200 лет

Посетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"

Посетительница у работы Ивана Серого "Счеты" на выставке "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" в музее современного искусства "Гараж"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Отечественные исследователи в последнее время демонстрируют серию значимых достижений в областях, которые, казалось бы, были либо окончательно изучены, либо принципиально недоступны.

Эти открытия меняют границы возможного, предлагая новые инструменты для понимания мира и решения критических проблем человечества.

Математический прорыв

Одно из наиболее резонансных событий произошло в далекой от повседневности сфере — фундаментальной математике. Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв , сумев найти универсальный подход к решению обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. С 1834 года в математическом сообществе господствовало убеждение, что универсальной формулы для их решения не существует.

© Depositphotos.com / PixelsAway Математика © Depositphotos.com / PixelsAway Математика

"Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет", — подчеркнули в пресс-службе Высшей школы экономики.

Метод ученого отличается изяществом и междисциплинарностью. Он перенес подход, используемый в квантовой механике для описания движения частиц, в область классических задач.

"То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам", — пояснили в вузе. Сам Ремизов описывает суть своего метода как разбиение сложного процесса на бесконечное множество простых "кадров". Этот подход открывает новые горизонты для моделирования и анализа в прикладных науках.

Процветающая жизнь в океанской "преисподней"

Параллельно с абстрактными мирами математической науки российские ученые совершили открытие в одной из самых экстремальных и малоизученных сред на планете. Международная группа исследователей при ключевом участии специалистов из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН обследовала дно Курило-Камчатского и Алеутского желобов на глубинах от 5800 до 9533 метров.

Вопреки ожиданиям, жизнь здесь оказалась чрезвычайно богатой и разнообразной. Одним из самых распространенных видов стали сибоглинидные полихеты — морские черви, лишенные рта и кишечника. Их выживание основано на симбиозе с бактериями, живущими внутри их тел.

Черви захватывают из воды сероводород и метан, а бактерии посредством хемосинтеза (получения энергии за счет окисления химических соединений, а не света) производят органические вещества. Это самодостаточная экосистема, полностью независимая от солнечной энергии.

"Это уникальная природная лаборатория для изучения условий, при которых могла зародиться жизнь на нашей планете", — объясняют в Российском научном фонде, поддержавшем исследование.

© Фото : ИО РАН Пузырьки метана, вмерзшие в лед © Фото : ИО РАН Пузырьки метана, вмерзшие в лед

Работа имеет далекоидущие последствия. Во-первых, как отмечает заместитель директора Института океанологии Андрей Гебрук, она "раздвигает границы понимания возможностей жизни".

"Следующий неминуемый шаг — такие формы жизни будут искать на других космических телах: планетах, спутниках и так далее", — говорит ученый.

Во-вторых, экспедиция обнаружила гигантские объемы медленно просачивающегося со дна метана. Этот газ является не только основой для глубоководной жизни, но и важным климатическим фактором, а также потенциальным ресурсом в виде газогидратов.

Разгадка уникального механизма антибиотика

На другом фронте — совместная работа специалистов Сколтеха и Курчатовского института, которая также принесла прорывной результат. Ученым удалось расшифровать механизм действия антибиотика боттромицина А2 — вещества, открытого еще в 1957 году, но так и не ставшего лекарством из-за нестабильности и непонятного принципа работы.

"Этот механизм оказался совершенно новым и даже уникальным в сравнении с механизмами действия всех известных антибиотиков", — рассказала "Известиям" аспирант Сколтеха Инна Волынкина.

Оказалось, что боттромицин действует принципиально иначе. Вместо того чтобы напрямую блокировать рибосому — "фабрику" по производству белков, как делает большинство антибиотиков, он связывается с транспортной молекулой, доставляющей глицин. Таким образом нарушается доставка стройматериала и синтез белка останавливается.

Понимание этого уникального механизма открывает путь к модификации молекулы для создания стабильного и эффективного препарата против устойчивых к обычным антибиотикам патогенов, а также к разработке целого нового класса антибактериальных средств.

Квантовый вызов

Еще одно направление, где наука пытается обуздать хаос, — квантовые технологии. Главным препятствием остается хрупкость квантовых состояний, которые разрушаются от малейшего вмешательства внешней среды, — явление, называемое декогеренцией.

В эксперименте с материалом CeRu₄Sn₆, охлажденным до предельно низких температур, было обнаружено ранее считавшееся невозможным состояние вещества. Парадоксальным образом внутренний "хаос" сочетался с глобальной геометрической, топологической стабильностью, делающей систему более защищенной от внешних воздействий. Это важный шаг к созданию стабильных квантовых систем будущего.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире

Как объясняет физик Сильке Бюлер-Пашен, топологические свойства подобны форме пончика с дыркой: их нельзя изменить небольшими деформациями, что делает устойчивыми к помехам.