Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для решения уравнений, помогающих описывать основополагающие процессы в природе, — эта задача с XIX века считалась нерешаемой.

Нижнем Новгороде и ИППИ "Ученый из НИУ ВШЭ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. <…> Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики", — сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

Речь идет о так называемых дифференциальных уравнениях второго порядка. Как пояснили в пресс-службе, они считаются фундаментальным инструментом науки и описывают все — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет.

С 1834 года математики полагали, что универсальной формулы для решения этих уравнений нет.

"Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет", — отметили в НИУ ВШЭ.

Ремизов предложил изящный метод — решение обыкновенного дифференциального уравнения благодаря подходу, с помощью которого в физике описывают движение квантовых частиц.

"То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам", — подчеркнули в пресс-службе.