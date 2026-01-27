https://ria.ru/20260127/matematika-2070547582.html
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики - РИА Новости, 27.01.2026
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики
Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для решения уравнений, помогающих описывать основополагающие процессы в природе, — эта задача с... РИА Новости, 27.01.2026
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики
Российский ученый Ремизов решил 190-летнюю математическую загадку
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для решения уравнений, помогающих описывать основополагающие процессы в природе, — эта задача с XIX века считалась нерешаемой.
"Ученый из НИУ ВШЭ
в Нижнем Новгороде
и ИППИ РАН
Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. <…> Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики", — сообщила
пресс-служба НИУ ВШЭ.
Речь идет о так называемых дифференциальных уравнениях второго порядка. Как пояснили в пресс-службе, они считаются фундаментальным инструментом науки и описывают все — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет.
С 1834 года математики полагали, что универсальной формулы для решения этих уравнений нет.
"Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет", — отметили в НИУ ВШЭ.
Ремизов предложил изящный метод — решение обыкновенного дифференциального уравнения благодаря подходу, с помощью которого в физике описывают движение квантовых частиц.
"То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам", — подчеркнули в пресс-службе.
Сам Ремизов пояснил, что его метод позволяет разбить сложный процесс на бесконечное множество маленьких простых кадров, а затем с помощью преобразования Лапласа собрать из этих кадров единую статичную картину — решение сложного уравнения.