Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики - РИА Новости, 27.01.2026
Хорошие новости
 
14:31 27.01.2026 (обновлено: 18:18 27.01.2026)
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики
2026
1920
1920
true
Нижний Новгород, Высшая школа экономики (ВШЭ), Открытия - РИА Наука, математика, Хорошие новости
Российский ученый решил одну из "вечных проблем" математики

© Фото : НИУ ВШЭМатематик Иван Ремизов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для решения уравнений, помогающих описывать основополагающие процессы в природе, — эта задача с XIX века считалась нерешаемой.
"Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. <…> Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики", — сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
Речь идет о так называемых дифференциальных уравнениях второго порядка. Как пояснили в пресс-службе, они считаются фундаментальным инструментом науки и описывают все — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет.
С 1834 года математики полагали, что универсальной формулы для решения этих уравнений нет.
"Задача считалась закрытой и безнадежно неразрешимой более 190 лет", — отметили в НИУ ВШЭ.
Ремизов предложил изящный метод — решение обыкновенного дифференциального уравнения благодаря подходу, с помощью которого в физике описывают движение квантовых частиц.
"То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам", — подчеркнули в пресс-службе.
Сам Ремизов пояснил, что его метод позволяет разбить сложный процесс на бесконечное множество маленьких простых кадров, а затем с помощью преобразования Лапласа собрать из этих кадров единую статичную картину — решение сложного уравнения.
