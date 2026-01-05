"Как на других планетах". У берегов России обнаружена необычная форма жизни

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Захар Андреев. В глубоководных желобах у берегов Камчатки, куда не проникает солнечный свет, найдены организмы, выбравшие альтернативу фотосинтезу — хемосинтез. Открытие уже признали одним из важнейших в 2025 году, а сами авторы работы говорят, что следующий шаг — поиск похожих форм жизни на других планетах.

Жизнь в "преисподней"

Ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН в составе международной группы обследовали 2,5 тысячи километров Курило-Камчатского и Алеутского желобов. Китайский пилотируемый аппарат "Фендоуже" опускался к морскому дну на глубину от 5800 до 9533 метров. Такая зона называется ультраабиссалью, или хадальной, от греческого слова "Аид" — царство мертвых. Для сравнения: "Титаник" покоится на отметке 3800 метров.

"Это уникальная природная лаборатория для изучения условий, при которых могла зародиться жизнь на нашей планете: организмы живут в полной темноте, в воде с температурой, близкой к точке замерзания, и при давлении почти в 1000 раз выше, чем на поверхности Земли", — объясняют в Российском научном фонде, который финансировал исследование.

Одним из самых распространенных видов оказались сибоглинидные полихеты — морские многощетинковые кольчатые черви. Главная их особенность — отсутствие привычного нам пищевого аппарата: ни рта, ни кишечника, ни ануса. Выживают эти существа за счет симбиоза с бактериями, обитающими у них внутри. Сибоглиниды захватывают из окружающей среды химические вещества — в данном случае сероводород и метан — и по кровеносной системе доставляют бактериям. Те с помощью хемосинтеза — энергии, получаемой при окислении углеводородов, — производят органические вещества (сахара и белки).

Сообщества живых организмов в этой дальневосточной "преисподней" оказались неожиданно разнообразными, а плотность "населения" — крайне высокой: до 5800 червей и почти 300 моллюсков на квадратный метр. Ученые нашли несколько крупных "полей". На каждом доминируют разные виды, а вместе с ними обитает множество других животных: улитки, морские лилии, голотурии и бокоплавы, которые, вероятно, питаются за счет изобилия химической экосистемы.

Экспедиция состоялась в 2024 году. Результаты исследования опубликованы летом 2025-го в престижном журнале Nature. В декабре работа вошла в число десяти важнейших открытий, сделанных российскими учеными в 2025-м, по версии РНФ и МИА "Россия сегодня".

Теперь — на другие планеты

"О жизни на основе хемосинтеза известно давно. Одна из составляющих нашего открытия в том, что она возможна на океанских глубинах, близких к максимальным. Это раздвигает границы понимания возможностей жизни", — объясняет РИА Новости Андрей Гебрук, заместитель директора Института океанологии по направлению "Экология морей и океанов", один из авторов исследования.

По его словам, поиски не ограничатся земными океанами.

"Следующий неминуемый шаг — такие формы жизни будут искать на других космических телах: планетах, спутниках и так далее", — говорит ученый.

Гебрук напоминает, что об организмах на основе хемосинтеза наука узнала полвека назад. Это дало толчок новому направлению — астробиологии. Открытие российских ученых еще раз показало, что даже самые суровые условия — температура, близкая к нулю, и сверхвысокое давление — не должны смущать тех, кто ищет инопланетную жизнь.

Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада

Есть у открытия и вторая важная составляющая.

"Мы нашли на дне Курило-Камчатского желоба выходы метана, но не в виде бурлящего газа — нет, он просачивается со дна медленно, незаметно, причем в гигантском объеме. А ведь метан — не только топливо для глубоководной жизни. Это климатически активный газ, потенциальные запасы газогидратов, возможный энергетический ресурс будущего", — перечисляет ученый.

По словам океанолога, обнаружение метана в таких масштабах означает, что глобальные модели углеродных потоков в океане и влияние их на климат потребуют теперь серьезного пересмотра и новых расчетов.

"Камчатская" жизнь вне Земли

По мнению некоторых ученых, хемосинтез — гораздо более вероятная основа для внеземной жизни, чем фотосинтез, поскольку он не зависит от солнечного света и может существовать за счет внутренней энергии небесного тела. Тем более что большинство других планет и спутников, которые могут быть домом для инопланетных организмов, находятся значительно дальше от Солнца, чем Земля.

Недавняя работа ученых из Ратгерского университета показала, что хемотрофы могут существовать на спутнике Юпитера — Европе. Под ее толстой ледяной коркой скрывается соленый океан, а процессы вроде серпентинизации и приливного нагрева могут создавать на дне гидротермальные источники — идеальную среду для хемосинтетических микробов, аналогичных земным. По мнению авторов работы, тот же принцип распространяется на Энцелад — спутник Сатурна, также покрытый подледным океаном воды.

Первые снимки спутника Европа, переданные на Землю с космического зонда "Юнона", 29 сентября 2022 года

Еще один кандидат — Марс. Исследователи из Брауновского университета (США) в 2018-м выдвинули теорию о том, что Красная планета в древности, вероятно, обладала достаточным запасом химической энергии для процветания микробов под землей.

Наконец, допускают существование жизни и на Титане — крупнейшем спутнике Сатурна. Это единственное небесное тело в Солнечной системе, кроме Земли, покрытое океанами. Правда, состоят они не из воды, а из углеводородов, в основном из того же метана, а температура поверхности Титана — минус 179 °C. Если в этих условиях смогла зародиться жизнь, она будет сильно отличаться от земных форм, в том числе хемосинтетических. Впрочем, организмы, похожие на те, что были найдены недалеко от Камчатки, гипотетически могут существовать под поверхностью спутника.