"Научный Оскар": РНФ представил ТОП-10 открытий года
Наука
 
16:44 18.12.2025 (обновлено: 18:26 18.12.2025)
"Научный Оскар": РНФ представил ТОП-10 открытий года
Российский научный фонд составил собственный ТОП-10 научных открытий года. Лучшие исследовательские коллективы были озвучены сегодня на пресс-конференции в... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский научный фонд составил собственный ТОП-10 научных открытий года. Лучшие исследовательские коллективы были озвучены сегодня на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Как отметил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов, последовательная грантовая линейка помогает ученым создавать собственные лаборатории, формировать новые научные направления, становиться лидерами в тех или иных научных областях. Он привел данные, согласно которым в уходящем году фонд поддержал более 8,5 тысяч проектов на сумму более 38 миллиардов рублей.
Кроме того, по его словам, уже на сегодняшний день заключено более 60 соглашений между исполнителями проектов и компаниями-заказчиками. По его мнению, эта связка позволяет не просто отобрать потенциальных разработчиков тех или иных решений, но и выбрать технологические ниши, где Россия может рассчитывать на лидерство. "Роль научного фонда в том, что конкретные результаты поддержанных проектов достигаются максимально быстро", – добавил Владимир Беспалов.
Доктор сельскохозяйственных наук, советник председателя совета директоров компании "ЭФКО" и член экспертного совета РНФ Екатерина Журавлева подчеркнула, что в России сейчас трудится более 340 тысяч ученых всех направлений.
"Все хотят быть грантополучателями именно РНФ; за 11 лет это стало маркой, в том числе благодаря работе экспертов, которые проводят очень тщательную экспертизу и обладают высокими этическими характеристиками", — отметила она, добавив, что конкурсы, которые фонд объявляет с международными командами, пользуются огромной популярностью в России и за рубежом.
В "Фундаментальных исследованиях для медицины" лучшими стали ученые из Института прикладной физики РАН имени А.В. Гапонова-Грехова. Совместно с зарубежными коллегами они разработали первую в мире сферическую многоэлементную антенну из гибкого пьезополимерного материала. Устройство позволяет в реальном времени без хирургии наблюдать за кровотоком в крупных артериях и мельчайших капиллярах, сопоставимых по размеру с отдельным эритроцитом.
"Наши мировые партнеры назвали нашу разработку "матерью всех антенн". Она действительно на данный момент, наверное, лучшая в мире: она видит в четыре раза больше сосудов, чем другие, аналогичные антенны, и позволяет в 10 раз точнее различать степень насыщения крови кислорода внутри сосудов", — рассказал заведующий лабораторией ультразвуковой и оптоакустической диагностики Павел Субочев. По его словам, с помощью новой технологии можно отсканировать всю мышцу целиком, найти метастазы, измерить кислородный статус опухоли. "Кроме того, мы можем увидеть сосудистый фундамент болезни", — отметил он, добавив, что следующая цель научного коллектива — научиться находить сигнальные лимфоузлы — это первое, куда попадают метастазы.
По направлению "Математика, информатика и науки о системах" РНФ особо выделил ученых из Сколтеха, которые создали систему на основе искусственного интеллекта и спутниковых данных для оценки состояния лесов и прогнозирования лесных пожаров с точностью до 87%.
В разделе "Физика и науки о космосе" в топ-10 вошла научная группа из Университета ИТМО. Совместно с зарубежными коллегами ученые разработали перовскитный наномемристор. Устройство станет основой для энергоэффективных и ультракомпактных процессоров, имитирующих работу мозга, для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.
Ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН были отмечены за то, что впервые обнаружили, что под действием света популярный фотокатализатор изменяется в новые формы, которые проявляют более высокую каталитическую активность (раздел "Химия и науки о материалах"). Такой "коктейль", по мнению исследователей, работает гораздо лучше, чем одна молекула; благодаря этому в реакции получается до 99% нужного продукта.
По направлению "Биология и науки о жизни" в десятку лучших вошли ученые из Института биологии гена РАН, которые совместно с зарубежными коллегами выяснили, что за правильную работу генов, контролирующих развитие нервной системы, отвечают белки, которые помогают ДНК сложиться внутри клетки. Знания в будущем позволят корректировать работу генов, в том числе при наследственных заболеваниях нервной системы.
В сельскохозяйственных науках были отмечены ученые из Донского государственного технического университета, выявившие новые штаммы полезных бактерий, которые могут стать эффективными пробиотиками для выращивания стерляди — одного из ценных видов осетровых.
В науках о Земле в топ вошли ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, которые в составе международной группы обнаружили процветающие сообщества организмов на глубине более 9,5 тысяч метров в хадальной зоне Тихого океана. Оказалось, что эти организмы живут в полной темноте, в воде с температурой, близкой к точке замерзания, и при давлении, почти в 1000 раз превышающем давление на поверхности Земли.
Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН с участием международной группы получили признание в разделе "Гуманитарные и социальные науки". Они исследовали ранее малоизученную Южную галерею Денисовой пещеры в Сибири — единственной археологической лаборатории, в которой надежно установлено присутствие сразу трех видов древнего человека.
В инженерных науках были особо отмечены сотрудники Курчатовского института и Дальневосточного федерального университета, которые создали и исследовали новый материал — двумерный альтермагнетик толщиной всего в один монослой. Это открывает путь к спинтронным устройствам будущего и позволит осуществить переход к чипам с предельно низким энергопотреблением, которые работают быстрее, чем современные компоненты электроники.
Специалисты компании "Светлана-Рост" вошли в топ (технологическое направление "Микроэлектроника") за создание первой в России библиотеки топологий и моделей стандартных элементов субмикронного уровня. Она позволяет проектировать мощные СВЧ-микросхемы.
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина поблагодарила РНФ за уникальную популяризацию науки и системную работу, которую фонд проводит каждый день. "С одной стороны, это большая поддержка для российской науки, а с другой — фонд позволяет рассказать исследователям о том, что у них получается или не получается, найти промышленных партнеров и двигаться дальше", — отметила она, добавив, что, безусловно, у каждого ученого свой путь, но всем без исключения крайне важна профессиональная поддержка и серьезная экспертиза проделанной работы.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТехнологииРоссияЗемляТихий океанНаталья ТюринаРоссийская академия наукСколковский институт науки и технологийРНФ
 
 
