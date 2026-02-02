Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили российские войска

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям на территории Украины, используя разные виды вооружения. Что именно поразили?

Два эшелона

ВС России нанесли точные удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило Минобороны.

В частности, российские войска уничтожили в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области два эшелона с подкреплением для украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

© Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области © Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области

"В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, военнослужащие и техника направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Минус три

ВС ударили по трем пусковым установкам "Хаймарс" и трем пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Хаймарс" производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сводке.

© AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге © AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге

Следует отметить, что американская реактивная система залпового огня является одним из самых ценных активов американской военной помощи. Уничтожение сразу трех пусковых установок стало, безусловно, серьезным ударом по ВСУ.

Охота на "Вампира"

Мощную атаку провели по противнику и войска беспилотных систем.

Дроноводы группировки "Восток" протаранили более пяти гексакоптеров ВСУ в Запорожской области.

Операторы БПЛА группировки "Запад" уничтожили беспилотники типа R-18 и "Вампир" ВСУ на Краснолиманском направлении.

Боевые расчеты дронов группировки "Днепр" поразили САУ противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

Операторы дронов группировки "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками и технические средства ВСУ в Запорожской области.

Настоящий кошмар для ВСУ

Успехи российских операторов БПЛА неразрывно связаны с применением в зоне СВО новых беспилотников, эффективность которых признается и западными военнослужащими.

Еще год тому назад американские военные эксперты констатировали, что русский беспилотник "Куб" стал настоящим кошмаром для ВСУ.

Уже тогда этот боевой дрон успел прекрасно проявить себя в ходе боевых столкновений, а сейчас в войска начали поступать модернизированные версии повышенной мощности.

Таким образом, "кошмар" продолжился.

"В отличие от "Ланцетов", "Куб" эффективно работает на передовой и в ближней прифронтовой зоне. Это достигается за счет низкой заметности: он практически невидим для радаров, в тепловом и акустическом диапазонах. Боевики ВСУ слышат его бесшумный электродвигатель, когда уже слишком поздно", — сообщает МО.

Су-34 атакует

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил нанес поражение личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщается на сайте Минобороны.

Точное попадание

Наносят поражение противнику и российские артиллеристы.

Расчеты РСЗО "Град" группировки "Запад" уничтожили боевую технику и опорные пункты с живой силой противника.

Расчет орудий Д-30 группировки "Восток" уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области.

Артиллеристы-реактивщики группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Расчет орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил ПВД с личным составом и наблюдательный пункт ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.