В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области два эшелона с подкреплением для украинской армии, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, военнослужащие и техника направлялись на усиление оборонительных рубежей.

На прошлой неделе группировка "Север" освободила села Белая Береза в Сумской области и Старица в Харьковской. Согласно сводке Минобороны, ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 950 солдат, пять боевых бронемашин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 11 складов боеприпасов.