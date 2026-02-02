Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ
07:19 02.02.2026 (обновлено: 10:05 02.02.2026)
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ
Российские войска уничтожили в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области два эшелона с подкреплением для украинской армии, рассказали РИА Новости РИА Новости, 02.02.2026
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области два эшелона с подкреплением для украинской армии, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, военнослужащие и техника направлялись на усиление оборонительных рубежей.
На прошлой неделе группировка "Север" освободила села Белая Береза в Сумской области и Старица в Харьковской. Согласно сводке Минобороны, ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 950 солдат, пять боевых бронемашин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 11 складов боеприпасов.
