На курорт — за полцены: как выгодно купить путевку в Турцию

Туризм
Туризм
 
08:00 02.02.2026
Россияне уже приобретают путевки на лето, пользуясь акцией раннего бронирования. Всплеск спроса туроператоры ожидают в феврале и марте.
АТОР: сейчас туры в Турцию на лето можно купить со скидкой 50 процентов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Россияне уже приобретают путевки на лето, пользуясь акцией раннего бронирования. Всплеск спроса туроператоры ожидают в феврале и марте. Сколько можно сэкономить и в какую сумму обойдется отдых в самых популярных странах, в частности, в Турции, — в материале РИА Новости.

Дешево и в рассрочку

Экономия — до 50 процентов, подсчитали в АТОР. Ближе к сезону путевки сильно подорожают.
Обычно в рамках акции предлагается внести предоплату — порядка 20 процентов. При этом цена фиксируется, остальное нужно перечислить ближе к вылету. "Фактически это беспроцентная рассрочка на тур с небольшим первоначальным взносом", — объясняют эксперты АТОР. Еще плюс — возможность выбора отеля и наиболее удобного авиарейса.
Уже распродали порядка 15 процентов туров — больше, чем год назад, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В феврале и марте спрос усилится, прогнозируют участники рынка.

Турция вне конкуренции

Около половины заказов — Турция, отмечают в РСТ. Это бесспорный лидер среди зарубежных направлений.
Причем цены по раннему бронированию меньше прошлогодних на 15 процентов, утверждают в АТОР. Неделя в "трешке" — от 103 тысяч рублей на двоих, "четверке" — от 107 тысяч, "пятерке" — от 116.
Треть заявок — на Белек. Второе место у Гёйнюке, курортного поселка близ Кемера, уточнили в "Русском экспрессе".
Заметно вырос интерес к виллам — этим объясняется увеличение среднего чека с 391 до 524 тысяч рублей, отметили в пресс-службе туроператора.
"Скидки по акции на проживание сейчас достигают 25 процентов. Наиболее демократичные цены на отдых в мае, когда море еще не слишком теплое. Июнь дороже, в июле-августе — пик сезона", — объясняют в "Русском экспрессе".
Сентябрь тоже недешевый. Цены снижаются с октября. "Если сравнить с августом, то на 500, а то и 1000 евро, то есть на 25-40 процентов", — уточнили в компании.

Самый выгодный месяц

На май и июнь уже забронировано до 50 процентов номеров в Турции, сообщили в Tez Tour. Некоторые отели снизили цены на 10-15 процентов, некоторые — на столько же повысили.
Кемер — это 40 процентов бронирований. По 20 процентов у Белека и Аланьи.
"Традиционно наиболее бюджетные варианты в мае, особенно во второй половине месяца, после праздников. Это время идеально подходит для тех, кто хочет купаться в по-летнему теплом море, но предпочитает спокойную атмосферу без наплыва отдыхающих", — подчеркивают в Tez Tour.

"Все включено" сохранится

Система "все включено" — один из главных аргументов в пользу Турции. Недавно местные власти в очередной раз приступили к обсуждению ее коррекции.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу указал, что из-за "все включено" гости почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Глава Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на бронирование с выбором только нужных опций. И привел в пример гостиницы "без алкоголя".
Риск в том, что любое изменение привычного формата грозит оттоком российских туристов. И Хамит Кук, член правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заверил АТОР, что страна "никогда не откажется от системы "все включено", в которой <...> (они. — Прим. ред.) более успешны, чем кто-либо".

Маршруты на выбор

По акции активно бронируют летний отдых и в Египте, и в ОАЭ.
Туроператоры отмечают рост интереса к азиатским странам. Речь не только о Вьетнаме, где в Нячанге лето — высокий сезон, как и в Индонезии. Имеется в виду также Таиланд и Хайнан, для которых лето — условно низкий сезон.
По данным "Слетать.ру", спрос на Азию по акции раннего бронирования взлетел в семь раз. Тут экономия — 15-40 процентов.
Десять летних дней в Китае или Таиланде — от 150 тысяч рублей на двоих. Перелет из Москвы включен, проживание — в "пятерке" с завтраком. Вьетнам и Индонезия — от 200 тысяч, Малайзия и Филиппины — от 250 тысяч.
