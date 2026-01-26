Майя Ломидзе: Россия должна войти в топ-3 мировых туристических держав

Туристический потенциал России позволяет ей быть в числе самых посещаемых стран мира, и для этого не нужно изобретать велосипед. Как изменился портрет зарубежного гостя, готова ли отрасль удовлетворить запросы интуристов, куда устремились отдыхать россияне, и сколько нужно денег на отпуск, в интервью РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Беседовали Лейла Хамзиева и Маргарита Матяшева.

– Майя Арчиловна, насколько отмена виз помогает въездному туризму?

– Неудивительно, что словом года стал "безвиз". Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, о которых туристическая индустрия не могла даже мечтать. И, насколько я знаю, в 2026 году это слово также имеет все шансы стать словом года, потому что есть планы относительно и других стран.

В туризме любая отмена ограничений на въезд в страну дает практически мгновенный эффект. По опыту предыдущих лет можно сказать, что отмена виз сразу увеличивает потоки минимум на 15-30%, а иногда в два-три раза, в зависимости от конъюнктуры. Безусловно, это окажет самое положительное влияние на въездной туризм. Мы ожидаем увеличения туристического потока из Китая минимум на 15-30%, а с Саудовской Аравией еще даже до отмены виз, просто на базе запуска прямого авиасообщения, туристический поток вырос больше чем на 30%. И эта тенденция только усилится.

–Вы видите рост числа иностранных туристов в Россию?

– Окончательные итоги года будут ясны в начале марта. По предварительным прогнозам наших аналитиков, в России в 2025 году побывало порядка 1,5 миллиона иностранных туристов. А по данным погранслужбы, около 5,5 миллиона. Так или иначе, это до слез мало для масштабов нашей страны.

Въездной туризм сегодня в фокусе внимания государства, потому что экспорт туристических услуг и приток валюты – важный источник пополнения бюджета. Именно здесь государства соревнуются друг с другом. Когда формируется рейтинг лидирующих направлений по миру, речь идет именно о том, сколько иностранных туристов приезжает в ту или иную страну.

Мы полагаем, Россия должна быть в топ-5, если не в топ-3 мировых туристических держав, потому что нам есть что показать. Но для этого нужно продвижение и адаптация туристических продуктов под целевые рынки. И в вопросе продвижения страны за рубежом не стоит изобретать велосипед.

–Каков сегодня портрет нашего интуриста?

– Основной рынок – конечно, граждане КНР. Это более 50% туристического потока. Мы предполагаем, что в 2026 году доля китайских туристов увеличится. Большую долю стали занимать туристы из арабских стран. Их запросы значительно отличаются от классического продукта, который туристический бизнес предлагает китайским туристам или предлагал европейским гостям до определенного момента. Следующая группа – это Индия, страны Южной, Юго-Восточной Азии, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Отсюда мы ожидаем существенное увеличение туристического потока.

–За какими впечатлениями они приезжают в Россию?

– На протяжении последних десятилетий мы работали в основном с туристами из Европы и из приграничных регионов. Турпродукт формировался для этих целевых рынков. После пандемии ситуация поменялась, и сейчас мы работаем с другими рынками и запросами. Им интересны культура и достопримечательности, но в меньшей степени. Новые туристы приезжают за яркими впечатлениями, за чем-то по-настоящему непривычным для себя. Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран.

Приезжают развлекаться – посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений. Но для таких гостей необходимо адаптировать и инфраструктуру, так как их культурные и бытовые привычки отличаются от наших. Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства: правильно оборудовать санитарные зоны, думать над количеством и качеством ресторанов с привычной им пищей.

–Приезжают ли в Россию туристы из Европы?

– До последнего, 19 пакета санкций мы могли говорить, что у нас есть предпосылки даже к росту спроса. И в числе стран, чьи граждане активно посещали Россию, были граждане Германии. Конечно, можно предположить, что это бывшие соотечественники, которые привозят семью на историческую родину. Но после 19 пакета, где вводится уголовная ответственность для иностранных туроператоров за реализацию любых туристических услуг в России, можно констатировать, что иностранный турпоток из стран Европы практически иссяк, сошел на нет.

–В 19 пакете санкций ЕС были ужесточены и правила выдачи виз россиянам. Как сейчас обстоят дела с многократными шенгенскими визами?

– К сожалению, на данный момент мы не можем оценить общее количество виз, выданных шенгенскими странами в 2025 году. Эта статистика появится не раньше марта 2026 года. Но у нас есть данные за 2024 год, которые вполне себе релевантные – тогда страны Шенгенского соглашения выдали более 500 тысяч виз всех видов, включая образовательные, гуманитарные и туристические. При этом далеко не все страны Шенгена выдают туристические визы. По-прежнему их можно получить в визовых центрах Италии, Испании, Греции, Франции, Венгрии. Швейцария тоже присутствует.

Из 500 тысяч виз, выданных по всем целям, в 2024 году почти половина были многократными. В 2025 году, по экспертным оценкам, количество многократных виз если и сократилось, то незначительно. Примерно 43-49% виз, которые выдавались туристам, являлись многократными. Сейчас многократные визы официально рекомендовано не выдавать. Я бы подчеркнула слово "рекомендовано". У каждой страны есть свобода выбора, и она может действовать на свое усмотрение.

Говоря о визах, не могу не сказать об отказах. В 2024 году он составил порядка 7% – это меньше, чем в среднем по миру, 14%. Повторюсь, это касается всех видов виз. В 2025 году мы не видим тенденции существенного увеличения этой доли по России.

–Что касается поездок россиян в Европу, путешественники чаще всего едут туда самостоятельно или в рамках туров?

– До пандемии доля самостоятельных туристов, отправляющихся в Европу, росла и в некоторых странах была доминирующей. Сейчас наоборот: все больше туристов обращаются к туроператорам, а доля самостоятельных – снизилась. По оценкам наших экспертов, она не превышает 30% от весьма сократившегося потока в Европу.

Туроператоры могут помочь получить слоты на подачу документов на визу. И хотя при такой подаче вероятность отказа сохраняется, но оператор правильно подготовит документы, подтвердит проживание в гостинице, оплатит экскурсии и так далее. Для консульства это некая, пусть и небольшая, но гарантия реальных туристических целей.

При этом количество россиян, которые ездят в Европу, невелико. Турпоток в сравнении с 2019 годом сократился в несколько раз.

–Вы сказали, что открытие авиасообщения подстегивает туризм. В 2025 году таким ярким событием был Вьетнам. В этом году ждете открытия новых стран?

– Вьетнам – прорыв 2025 года, безусловно, рост на 200% в сравнении с 2024 годом. Он рекордсмен по динамике, по количеству туристов пока не рекордсмен, но вошел в топ-5. Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране, в том числе потому, что она была закрыта для туристов.

Большой интерес видим к Малайзии, которая предлагает разнообразный отдых. Это тоже может быть прорывом в 2026 году. По крайней мере, мы видим к этому предпосылки. Кроме того, из Малайзии идет довольно активный поток в Россию, и, возможно, здесь мы тоже получим рост турпотока за счет открытия авиасообщения.

В целом после пандемии возобновление прямых рейсов – это каждый раз как подарок для туристов. Интерес мгновенно фокусируется на новом направлении. Хотя, справедливости ради, вопросы логистики стали меньше волновать туристов. Если до пандемии многочасовой перелет мог быть минусом для того или иного направления, сейчас это уже не так важно.

–Чем вы объясняете значительный рост интереса россиян к Японии?

– Япония, действительно, вошла в число рекордсменов по итогам 2025 года по числу туристов – оно превысило показатели 2019 года. Там побывало 175 тысяч российских туристов, а увеличение турпотока по сравнению с 2024 годом – 75%. Это беспрецедентная динамика. Она обусловлена несколькими причинами. Во-первых, после катастрофы на АЭС "Фукусима" и резкого падения количества въездных турпоездок Япония запустила программу повышения лояльности иностранных туристов. Упростилась и стала прозрачнее визовая политика. Вы наверняка видели очереди у японского консульства на подачу документов. Во-вторых, укрепление рубля тоже сыграло свою роль, туры стали доступнее. Плюс неплохие стыковочные рейсы. У нас нет прямого сообщения с Японией на данный момент, но есть хорошие полетные программы иностранных авиакомпаний. Все это способствовало росту интереса, не говоря уже о том, что сама по себе Япония – интересная для неоднократного посещения страна.

–Сохранится эта динамика в следующем году? Как напряженные отношения Японии и Китая отразятся на доступности перелетов?

– Мы предполагаем, если не изменится визовая политика Японии, то динамика сохранится и в 2026 году. Что касается дипломатических искр, пролетающих между Японией и Китаем, это коснулось китайских авиаперевозчиков, которые отменяли рейсы в Японию. При этом есть наши авиакомпании, которые летают в Китай, а также другие авиакомпании, в том числе азиатские, которые летают из Китая в Японию. Поэтому транзитные ограничения, конечно, имеют место, но они не радикальные. Туроператоры говорят, что туристов это совершенно не испугало, они по-прежнему готовы летать через Китай.

–Некоторые операторы предлагают довольно экзотичные туры в Северную Корею. Видите ли вы спрос на них?

– Если есть страна, которая кажется инопланетной, – это Северная Корея. Многие наши туристы очень хотят там побывать. И та маленькая лазейка, та форточка, которая появилась у наших интересующихся путешественников, позволяет удовлетворить это любопытство. Такие туры предлагают всего несколько туроператоров, потому что они должны быть верифицированы и уполномочены со стороны Северной Кореи. Но надо понимать, что путешествия там своеобразные – в составе группы в сопровождении местного сотрудника. Спрос на такие поездки нельзя назвать высоким, однако заинтересованные туристы есть.

–Давайте перейдем к внутреннему туризму, статистика прошлого года будет чуть хуже последних лет. Почему?

– Предварительные итоги по внутреннему туризму в целом неплохие. Туристов, совершающих поездки внутри страны, точно больше, чем в прошлом году. Прирост составит порядка 5-7% по итогам года. Но мы видим сильное замедление темпов роста. Меньше ездить не стали, но ездили не так активно, как в предыдущие периоды. Напомню, в 2022-2023 годах ежегодный прирост составлял 15-20%. Очень сильно повлияла Анапа. Но в то же время вырос спрос на туры в Калининград. Беспрецедентно увеличился турпоток в Крым – на 68%! Какая-то невероятная цифра в рамках общей федеральной статистики. Это следствие того, что в Крыму практически не выросли цены по сравнению с 2024 годом. На основании этого мы можем утверждать, что стоимость туров оказалась очень чувствительным фактором для путешественников по России в 2025 году.

–Рынок готов подстраиваться под чувствительность населения к цене? Какая стратегия будет в этом году?

– Все, что касается ценообразования, это открытый вопрос, состоящий из одних развилок. Повышение цены в 2025 году не было связано только с ожиданиями высокого спроса, многолетней позитивной динамикой и ростом доходов населения. Конечно, хочется сказать, что рост цен в туризме был из-за конъюнктуры рынка: "Почему бы не повысить цены, если человек готов за это заплатить?" Но мы подсчитывали с экспертами реальный рост себестоимости, связанный с некоторым повышением цен на бензин, ростом стоимости коммунальных услуг, с увеличением затрат на фонд оплаты труда. И, по нашим оценкам, реальная себестоимость выросла примерно на 20%. Эти факторы невозможно не учитывать в конечной стоимости продукта.

В этом году себестоимость еще больше вырастет, потому что для среднего и малого предпринимательства возникает НДС, которого не было до сих пор. Да, для туроператоров продлили льготу по НДС, гостиницы от НДС также освобождены. Но кроме них есть еще масса поставщиков услуг – от прачечной до экскурсионных бюро, которые являются малыми предприятиями.

Дальнейшее, пусть и небольшое, повышение цены приведет к снижению спроса, и мы не исключаем такой вариант развития событий. Тогда цены придется снижать, но у предприятий может возникнуть вопрос – работать ли дальше. Потому что даже более или менее нормальный спрос при цене ниже себестоимости не позволит закрывать убытки. Первый квартал 2026 года уже покажет более-менее ясную картину.

–Вы говорили, что в прошлом году выросла глубина бронирования. Это тоже объясняется попыткой сэкономить?

– Туроператоры фиксируют увеличение срока бронирования и на внутренних, и на выездных направлениях – за три, пять, иногда за шесть месяцев. Это говорит о том, что люди уверены в своих планах и знают, куда хотят поехать. И точно понимают, что хотят сэкономить. Чем бронирование ближе к дате вылета, тем выше цена. Горящих предложений практически нет в последние годы. Спрос и предложение настолько сбалансированы, что нужно бронировать заранее, чтобы гарантировать себе нормальную цену.

–Сколько денег нужно на отпуск внутри России и за рубежом?

– Вопрос стоимости в туризме – очень сложный, в нем много составляющих. Когда мы говорим про цену, это все равно по умолчанию лукавство. То есть если я вам скажу, что на отдых нужно менее 100 тысяч, то где-то это сработает, а на большинстве направлений – нет. Потому что звездность отеля, перелет, питание, время года – все это имеет значение и все влияет на цену. Тем не менее, хочется понимать порядок цен. Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу. При этом, безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует.

–Уже видите динамику бронирования на 2026 год?

– Да, но продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не все, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом. Пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования. Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года.

–Вы видите в России рост спроса на оздоровительный туризм?

– После пандемии забота о своем здоровье приобрела новый контекст и совершенно другое значение. Во-первых, было много реабилитационных программ для тех, кто переболел ковидом. И их эффективность повлияла на дальнейший выбор отдыха. Например, на курортах Кавказских Минеральных Вод в последние годы все время аншлаг. Это говорит о том, что, безусловно, спрос на такой формат отдыха вырос. Этим объясняется также активное строительство санаториев и СПА-отелей во многих регионах страны.

Поколение людей, которые пользуются санаторным отдыхом, омолодилось. Это правда. До пандемии основной аудиторией были люди старше 50-60 лет, сейчас это – 40-50-летние. Некоторые из них ездят в санатории несколько раз в год.

– Нельзя обойти тему искусственного интеллекта. Самостоятельные туристы нередко прибегают к помощи нейросетей при составлении маршрутов. А туроператоры пользуются возможностями ИИ?