Медведев и Рублев прибавили по одной позиции в рейтинге ATP

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Финалист соревнований в Мельбурне серб Новак Джокович поднялся на третью строчку рейтинга, обойдя немца Александра Зверева. Лидером рейтинга остается победитель Australian Open испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер.
Рейтинг ATP, версия от 2 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13650 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10300;
3 (4). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
4 (3). Александр Зверев (Германия) - 4605;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
7 (9). Тейлор Фриц (США) - 3940;
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3725;
9 (7). Бен Шелтон (США) - 3600;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3235...
11 (12). Даниил Медведев (Россия) - 3060...
14 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
