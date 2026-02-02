Рейтинг@Mail.ru
Медведев и Рублев прибавили по одной позиции в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Теннис
 
11:46 02.02.2026
Медведев и Рублев прибавили по одной позиции в рейтинге ATP
Медведев и Рублев прибавили по одной позиции в рейтинге ATP
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Медведев и Рублев прибавили по одной позиции в рейтинге ATP

Медведев и Рублев после Australian Open прибавили по одной позиции в рейтинге

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев поднялись на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Дошедший до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии Медведев переместился с 12-го на 11-е место, а выбывший в третьем раунде Рублев - с 15-го на 14-е.
Финалист соревнований в Мельбурне серб Новак Джокович поднялся на третью строчку рейтинга, обойдя немца Александра Зверева. Лидером рейтинга остается победитель Australian Open испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер.
Рейтинг ATP, версия от 2 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13650 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10300;
3 (4). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
4 (3). Александр Зверев (Германия) - 4605;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
7 (9). Тейлор Фриц (США) - 3940;
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3725;
9 (7). Бен Шелтон (США) - 3600;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3235...
11 (12). Даниил Медведев (Россия) - 3060...
14 (15). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
ТеннисСпортРоссияАвстралияИталияAustralian OpenАндрей РублевДаниил МедведевНовак ДжоковичАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
