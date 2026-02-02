Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов" - РИА Новости, 02.02.2026
11:43 02.02.2026
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
Полиция задержала троих "черных риэлторов", которые, предположительно, продавали дома и квартиры жителей Ленинградской области, не покупая взамен обещанного...
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"

В Ленинградской области задержали трех предполагаемых черных риелторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Полиция задержала троих "черных риэлторов", которые, предположительно, продавали дома и квартиры жителей Ленинградской области, не покупая взамен обещанного более дешевого жилья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Организованную группу так называемых черных риелторов задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по... Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Трое ранее судимых за аналогичные преступления жителей региона подозреваются в серии мошенничеств в сфере оборота недвижимости", – написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее данным, злоумышленники находили ведущих асоциальный образ жизни людей и предлагали выгодно продать их жилье, взамен обещали приобрести для них более дешевые дома или квартиры, а разницей в цене поделиться.
"Однако в итоге потерпевших оставляли без имущества и без средств. Их недвижимость фигуранты регистрировали на свое имя, после чего перепродавали", – рассказала официальный представитель МВД РФ.
Как отметила Волк, предварительно установлена причастность задержанных как минимум к шести эпизодам мошенничества в Выборгском районе Ленинградской области в 2021-2023 годах. Причиненный ущерб составил более 13 миллионов рублей.
Возбужденные по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) дела соединены в одно производство. По ее информации, в настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды незаконной деятельности фигурантов.
