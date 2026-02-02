https://ria.ru/20260202/rieltory-2071669864.html
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов" - РИА Новости, 02.02.2026
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
Полиция задержала троих "черных риэлторов", которые, предположительно, продавали дома и квартиры жителей Ленинградской области, не покупая взамен обещанного... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:43:00+03:00
2026-02-02T11:43:00+03:00
2026-02-02T11:43:00+03:00
жилье
россия
ленинградская область
санкт-петербург
ирина волк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070711887.html
https://ria.ru/20260122/sud-2069690321.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, ленинградская область, санкт-петербург, ирина волк, происшествия
Жилье, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Происшествия
В Ленинградской области задержали предполагаемых "черных риелторов"
В Ленинградской области задержали трех предполагаемых черных риелторов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Полиция задержала троих "черных риэлторов", которые, предположительно, продавали дома и квартиры жителей Ленинградской области, не покупая взамен обещанного более дешевого жилья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Организованную группу так называемых черных риелторов задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по... Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
. Трое ранее судимых за аналогичные преступления жителей региона подозреваются в серии мошенничеств в сфере оборота недвижимости", – написала Волк
в своем Telegram-канале
.
По ее данным, злоумышленники находили ведущих асоциальный образ жизни людей и предлагали выгодно продать их жилье, взамен обещали приобрести для них более дешевые дома или квартиры, а разницей в цене поделиться.
"Однако в итоге потерпевших оставляли без имущества и без средств. Их недвижимость фигуранты регистрировали на свое имя, после чего перепродавали", – рассказала официальный представитель МВД РФ.
Как отметила Волк, предварительно установлена причастность задержанных как минимум к шести эпизодам мошенничества в Выборгском районе
Ленинградской области в 2021-2023 годах. Причиненный ущерб составил более 13 миллионов рублей.
Возбужденные по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) дела соединены в одно производство. По ее информации, в настоящее время правоохранители устанавливают все эпизоды незаконной деятельности фигурантов.