09:35 02.02.2026
Россияне стали чаще путешествовать по стране
московская область (подмосковье)
москва
краснодарский край
общество
московская область (подмосковье)
москва
краснодарский край
Новости
московская область (подмосковье), москва, краснодарский край, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Краснодарский край, Общество
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в январе отправлялись в поездки по стране на 21% чаще, чем годом ранее, активнее всего бронировали жилье в Москве и Московской области, говорится в исследовании сервиса "Авито Путешествия", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В январе россияне совершили на 21% больше поездок, чем год назад. Все типы посуточного жилья активнее всего бронировали в Москве и Московской области. Жители столицы также больше других путешествовали в первом месяце года", - говорится в исследовании.
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники
23 января, 02:23
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники
23 января, 02:23
Самыми популярными регионами по числу забронированных посуточных квартир в первый месяц 2026 года стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область.
В тоже время наибольший рост бронирований зафиксирован в Мурманской области (на 31% в годовом выражении), Нижегородской области (на 26%), Москве и Московской области (на 24%), Свердловской (на 22%) и Ярославской областях (на 21%). "В целом по России количество бронирований посуточных квартир к январю 2025 года прибавило 19%", - обратили внимание в компании.
Наиболее доступные варианты для проживания среди популярных регионов отмечены в Башкирии - 2,9 тысячи рублей, Воронежской и Ростовской областях - 3 и 3,2 тысячи рублей в сутки соответственно. К примеру, в Москве и Подмосковье - 5,8 тысячи рублей. В среднем россияне снимали посуточные квартиры на трое суток и останавливались в них втроем.
Что касается посуточной аренды загородного жилья, то по итогам января она была наиболее востребована в Подмосковье, Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Челябинской области. В среднем по России такие объекты снимали на двое суток и останавливались в них вчетвером, заключили в "Авито Путешествиях".
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
8 января, 08:26
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
8 января, 08:26
 
Московская область (Подмосковье)МоскваКраснодарский крайОбщество
 
 
