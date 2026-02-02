Россияне стали чаще путешествовать по стране

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в январе отправлялись в поездки по стране на 21% чаще, чем годом ранее, активнее всего бронировали жилье в Москве и Московской области, говорится в исследовании сервиса "Авито Путешествия", которое есть в распоряжении РИА Новости.