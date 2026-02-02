Рейтинг@Mail.ru
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане - РИА Новости, 02.02.2026
15:44 02.02.2026
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане
россия
республика дагестан
дербентский район
сергей меликов
россия, республика дагестан, дербентский район, сергей меликов
Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, Сергей Меликов
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации поселка.
В понедельник о гибели Муслимова при исполнении воинского долга сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Муслимов будет похоронен в поселке Белиджи. Точную дату не могу назвать, пока неизвестно, когда его тело доставят", - сказал заместитель главы поселка.
Ранее Меликов рассказал, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции он находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из своих подвигов был удостоен звания Героя России.
 
Россия
Республика Дагестан
Дербентский район
Сергей Меликов
 
 
