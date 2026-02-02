https://ria.ru/20260202/muslimov-2071740479.html
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане - РИА Новости, 02.02.2026
Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане
Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2026
Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, Сергей Меликов
МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации поселка.
В понедельник о гибели Муслимова при исполнении воинского долга сообщил глава Дагестана Сергей Меликов
.
"Муслимов будет похоронен в поселке Белиджи. Точную дату не могу назвать, пока неизвестно, когда его тело доставят", - сказал заместитель главы поселка.
Ранее Меликов рассказал, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции он находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из своих подвигов был удостоен звания Героя России
.