Погибшего Героя России Муслимова похоронят в родном поселке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший на передовой, будет похоронен в родном поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

"Муслимов будет похоронен в поселке Белиджи. Точную дату не могу назвать, пока неизвестно, когда его тело доставят", - сказал заместитель главы поселка.