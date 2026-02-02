Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 02.02.2026 (обновлено: 10:30 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/matvienko-2071635429.html
Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром
Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром - РИА Новости, 02.02.2026
Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что подвиг героев Сталинграда остается для народа нравственным ориентиром, а долг современного... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:44:00+03:00
2026-02-02T10:30:00+03:00
общество
россия
ссср
валентина матвиенко
совет федерации рф
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20260202/stalingrad-2070776685.html
https://ria.ru/20251118/ledokol-2055767780.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ссср, валентина матвиенко, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, СССР, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)

Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что подвиг героев Сталинграда остается для народа нравственным ориентиром, а долг современного поколения - передать правду о событиях тех лет будущим поколениям.
Сенатор подчеркнула, что День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - это не просто День воинской славы России, а "великая памятная дата военной истории", во многом определившая дальнейший ход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны.
Советские бойцы в освобожденном Сталинграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Историк объяснила, почему Африка благодарна защитникам Сталинграда
09:00
"Спустя годы подвиг героев Сталинграда остаётся для нас нравственным ориентиром. Их мужество и самоотверженность являются примером несгибаемой воли и патриотизма. Мы чтим память о павших защитниках Отечества, бережно храним правду о событиях минувших лет, и наш общий долг — передать её следующим поколениям", - отмечается в обращении Матвиенко, опубликованном в канале Совета Федерации на платформе Max.
Она также отметила, что сокрушительная победа над фашистской Германией имела огромное военное, политическое и моральное значение. Планы гитлеровского командования по захвату важнейшего промышленного и транспортного узла на Волге, использованию ценных ресурсов Кубани и Ставрополья, подготовка новых ударов по центральным регионам и столице были сорваны, а Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой, добавила сенатор.
Тогда, как отметила Матвиенко, началось изгнание оккупантов с территории СССР. Город, по ее словам, стал настоящей легендой, "символом стойкости, духовной силы и единства нашего многонационального народа ради спасения своей Родины".
Второго февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
Участник обороны Сталинграда Павел Винокуров (в центре) во время церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ветеран ВОВ поблагодарил Путина за участие в закладке ледокола
18 ноября 2025, 16:32
 
ОбществоРоссияСССРВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала