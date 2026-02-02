Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что подвиг героев Сталинграда остается для народа нравственным ориентиром, а долг современного поколения - передать правду о событиях тех лет будущим поколениям.

Она также отметила, что сокрушительная победа над фашистской Германией имела огромное военное, политическое и моральное значение. Планы гитлеровского командования по захвату важнейшего промышленного и транспортного узла на Волге, использованию ценных ресурсов Кубани и Ставрополья, подготовка новых ударов по центральным регионам и столице были сорваны, а Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой, добавила сенатор.