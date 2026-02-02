Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали пособников украинских мошенников
10:09 02.02.2026 (обновлено: 11:14 02.02.2026)
В Ленинградской области задержали пособников украинских мошенников
В Ленинградской области задержали пособников украинских мошенников
Ликвидация узла связи украинских мошенников в Ленобласти
Безработные из разных регионов России обеспечивали работу сим-боксов, которыми пользовались украинские колл-центры. Ежедневно через них проходило не менее 5000 звонков, они причастны как минимум к 50 уголовным делам.
В Ленинградской области задержали пособников украинских мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников, откуда россиянам ежедневно поступало не менее пяти тысяч звонков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино <..> задержаны двое пособников — неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся из Республики Калмыкия", — говорится в заявлении.
© Фото : Петербургская полиция/TelegramПособники украинских мошенников, задержанные в Мурино
Пособники украинских мошенников, задержанные в Мурино
С августа прошлого года злоумышленники сотрудничали с мошенническими call-центрами на Украине, обеспечивая работу так называемых сим-боксов. Эти устройства позволяли звонить из-за границы, скрывая местоположение абонента.
Для конспирации они меняли съемные квартиры каждые три-четыре дня. За работу им платили криптовалютой в эквиваленте 12 тысяч рублей в день на человека.
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
03:24
При обысках у них изъяли 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3,5 тысячи сим-карт, а также оборудование узла связи.
Полиция установила причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным как в Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах.
Преступников арестовали. Они проходят по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
22 января, 04:23
 
