В Ленинградской области задержали пособников украинских мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников, откуда россиянам ежедневно поступало не менее пяти тысяч звонков, сообщила В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников, откуда россиянам ежедневно поступало не менее пяти тысяч звонков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино <..> задержаны двое пособников — неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области , и ее 28-летний знакомый, перебравшийся из Республики Калмыкия", — говорится в заявлении.

С августа прошлого года злоумышленники сотрудничали с мошенническими call-центрами на Украине, обеспечивая работу так называемых сим-боксов . Эти устройства позволяли звонить из-за границы, скрывая местоположение абонента.

Для конспирации они меняли съемные квартиры каждые три-четыре дня. За работу им платили криптовалютой в эквиваленте 12 тысяч рублей в день на человека.

При обысках у них изъяли 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3,5 тысячи сим-карт, а также оборудование узла связи.

Полиция установила причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным как в Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах.