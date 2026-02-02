"Зеленский, коррупция": в файлах Эпштейна вскрылась неприятная деталь

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Продолжают публиковаться материалы по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле. Министерство юстиции США Продолжают публиковаться материалы по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле. Министерство юстиции США выложило уже более чем 3,5 миллиона файлов. В числе последних упоминаются Зеленский и Украина.

"Больше возможностей на Украине"

СМИ анализируют самую масштабную по объему публикацию файлов дела обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

В открытом доступе появились новые документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

© AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

Примечательно, что в письмах финансиста находит упоминание и Украина.

Так, комментируя события кровавого госпереворота, Эпштейн отметил, что произошедшее может быть выгодно.

"Переворот на Украине должен предоставить множество возможностей, очень много", — писал 18 марта 2014 года Эпштейн.

Собирался посетить

Известно, что Эпштейн ездил в Давос по приглашению украинского олигарха и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

В 2019-м, незадолго до своего ареста, Эпштейн комментировал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского и планировал поездку в страну.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский © AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский

"Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку на Украину", — писал он двум собеседницам.

Он также просил детально изучить происходящее в этой стране.

"Я хочу, чтобы ты начала читать про политику. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим. <…> Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой на Украине, вся политика там — это комедия", — писал Эпштейн.

Продолжатели дела Эпштейна

Шестого июля 2019 года Эпштейна арестовали в аэропорту Тетерборо, и до Украины он так и не добрался. Вместе с тем у самого знаменитого педофила там появились весьма высокопоставленные продолжатели.

© AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн © AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн

Некоторые представители элит, упоминаемые в деле финансиста 23 сентября 2022-го на одной из самых престижных площадок Нью-Йорка — Метрополитен-опере, аплодировали Елене Зеленской. Та презентовала благотворительный фонд, скромно названный в ее честь.

Главной гостьей мероприятия была бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая, как писали британские СМИ, фигурирует в документах Эпштейна.

Спустя несколько лет западные журналисты вскрыли ужасающие факты о деятельности фонда. Сотрудники издания The Intel Drop пообщались с водителем-французом, лично отвозившим украинских детей в принимающие семьи.

© AP Photo / Daniel Leal Елена Зеленская © AP Photo / Daniel Leal Елена Зеленская

"Ребенка звали Дмитрий. Я привез его в приемную семью, которая живет на авеню Фош. Вышел мужчина, довольно старый. Он был почти голый и сразу принялся подмигивать ребенку", — уверяет водитель.

Затем старик подписал документы, взял ребенка за руку и захлопнул дверь.

"Я понял: что-то не так. Но подумал, что это не мое дело", — рассказал собеседник издания.

"Трогали в интимных местах"

Через несколько дней этот же водитель должен был забрать ребенка из детского дома и отвезти в новую семью. В дороге он начал общаться с мальчиком. Выяснилось, что это уже вторая приемная семья: предыдущие "родители" сдали его обратно в детдом.

"Он заплакал и начал показывать жестами. Насколько я понял по этим движениям, его трогали в интимных местах", — рассказал водитель.

© Фото : Office of the President of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене © Фото : Office of the President of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене

После этих шокирующих случаев он уволился, заявив руководству, что "не хочет участвовать в торговле детьми".

Уже после ухода из фонда водитель стал выяснять, к кому отвозил перепуганного мальчика. Оказалось, что по этому адресу живет известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви, который стал печально известен благодаря публичной защите европейских педофилов Романа Полански и Габриэля Мацнеффа.

Бывший полковник СБУ о Зеленской

О причастности фонда Елены Зеленской к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе рассказывал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

"У них вывезли ребенка (с Украины на Запад. — Прим. ред.), и хоть трава не расти. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. <...> Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей — якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской — есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", — заявил Прозоров РИА Новости.

Клика

Очень жесткую оценку опубликованным в Сети документам по делу Эпштейна дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.