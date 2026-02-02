Рейтинг@Mail.ru
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
12:31 02.02.2026 (обновлено: 14:33 02.02.2026)
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
Министерство юстиции США опубликовало более чем 3,5 миллиона файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 02.02.2026
джеффри эпштейн, дональд трамп, билл гейтс, украина, владимир путин, spacex, билл клинтон, илон маск, леонардо ди каприо, энтони хопкинс, брэд питт, вуди аллен (стюарт конигсберг), майкл джексон, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), маршалл брюс мэтерс (эминем)
Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Гейтс, Украина, Владимир Путин, SpaceX, Билл Клинтон, Илон Маск, Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс, Брэд Питт, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Майкл Джексон, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Маршалл Брюс Мэтерс (Эминем)

Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало более чем 3,5 миллиона файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Основные подробности

— Документы содержат многочисленные упоминания известных личностей, в числе которых глава Госдепа Марко Рубио, министр торговли США Говард Латник, гендиректор SpaceX Илон Маск, экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, актеры Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс и Брэд Питт, экс-глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, король Дании Фредерик X, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, бывший президент Черногории Мило Джуканович, российский бизнесмен Владислав Доронин, рэп-исполнитель Eminem, рок-певец Мэрилин Мэнсон, рэпер Шон Комбс (Diddy).
— Там также есть фото президента США Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
© REUTERS / Kevin Lamarque

Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, приобщенные к делу Джеффри Эпштейна

Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна

Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, приобщенные к делу Джеффри Эпштейна

© REUTERS / Kevin Lamarque
1 из 3
© REUTERS / U.S. Justice DepartmentБританский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© REUTERS / U.S. Justice Department
2 из 3

Питер Мандельсон на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна, опубликованных правительством США

Питер Мандельсон на фотографии из архивов Эпштейна, опубликованных правительством США

Питер Мандельсон на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна, опубликованных правительством США

3 из 3

Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, приобщенные к делу Джеффри Эпштейна

© REUTERS / Kevin Lamarque
1 из 3
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© REUTERS / U.S. Justice Department
2 из 3

Питер Мандельсон на фотографии из архивов Джеффри Эпштейна, опубликованных правительством США

3 из 3
— К файлам прикреплены почти 40 неотредактированных изображений обнаженных людей.
— Эпштейн обещал члену семьи Ротшильдов "большие возможности" после госпереворота на Украине.
— Он предлагал своей знакомой изучить коррупционные скандалы, в которых фигурирует Владимир Зеленский.
— Перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году миллиардер хотел через третье лицо передать в Кремль "ценную информацию" об американском президенте.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Директор краснодарского модельного агентства опровергла связи с Эпштейном
1 февраля, 15:17
— Финансист считал, что следующей мировой валютой должен стать российский рубль.
— В 2017-м он предлагал Биллу Гейтсу смоделировать глобальную "пандемию".
— Последний заразился венерическим заболеванием во время посещения скандально известного острова Эпштейна, после чего прекратил с ним контакты.
— Президент Франции Эммануэль Макрон хочет править Европой и всем миром, говорил миллиардер.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
Вчера, 01:12

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В 2019-м его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Западе сделали громкое заявление об Эпштейне и России
Вчера, 13:13
 
Джеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл ГейтсУкраинаВладимир ПутинSpaceXБилл КлинтонИлон МаскЛеонардо Ди КаприоЭнтони ХопкинсБрэд ПиттВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Майкл ДжексонМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Маршалл Брюс Мэтерс (Эминем)
 
 
