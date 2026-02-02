Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало более чем 3,5 миллиона файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Основные подробности

— Документы содержат многочисленные упоминания известных личностей, в числе которых глава Госдепа Марко Рубио, министр торговли США Говард Латник, гендиректор SpaceX Илон Маск, экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, актеры Леонардо Ди Каприо , Энтони Хопкинс и Брэд Питт, экс-глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, король Дании Фредерик X, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, бывший президент Черногории Мило Джуканович, российский бизнесмен Владислав Доронин, рэп-исполнитель Eminem, рок-певец Мэрилин Мэнсон, рэпер Шон Комбс (Diddy).

— Там также есть фото президента США Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.

— К файлам прикреплены почти 40 неотредактированных изображений обнаженных людей.

— Эпштейн обещал члену семьи Ротшильдов "большие возможности" после госпереворота на Украине.

— Он предлагал своей знакомой изучить коррупционные скандалы, в которых фигурирует Владимир Зеленский.

— Перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году миллиардер хотел через третье лицо передать в Кремль "ценную информацию" об американском президенте.

— Финансист считал, что следующей мировой валютой должен стать российский рубль.

— В 2017-м он предлагал Биллу Гейтсу смоделировать глобальную "пандемию".

— Последний заразился венерическим заболеванием во время посещения скандально известного острова Эпштейна , после чего прекратил с ним контакты.

— Президент Франции Эммануэль Макрон хочет править Европой и всем миром, говорил миллиардер.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В 2019-м его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.